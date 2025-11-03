Ο Ιρλανδός Μαραντόνα που προσποιήθηκε ότι έχει καρκίνο με καλώδιο iPhone στη μύτη καταδικάστηκε σε 5,5 χρόνια φυλάκιση

Ο Ιρλανδός θρύλος του χέρλινγκ, DJ Carey, καταδικάστηκε σε πεντέμισι χρόνια φυλάκιση, αφού προσποιήθηκε ότι πάσχει από καρκίνο για να αποσπάσει 345.000 λίρες από φίλους και γνωστούς.

Ένα από τα πιο παράδοξα σκάνδαλα στην ιστορία του ιρλανδικού αθλητισμού έφτασε στο τέλος του. Ο πρώην αστέρας του χέρλινγκ και θρύλος της GAA, DJ Carey, γνωστός ως «ο Μαραντόνα του χέρλινγκ», καταδικάστηκε σε πεντέμισι χρόνια φυλάκιση, αφού παραδέχθηκε ότι εξαπάτησε φίλους, συγγενείς και γνωστούς ισχυριζόμενος ψευδώς πως πάσχει από καρκίνο.

Ο 54χρονος Κάρεϊ, από το Κίλκενι, παρουσίαζε φωτογραφίες του με σωληνάκια στη μύτη, τα οποία, όπως αποδείχθηκε αργότερα, ήταν καλώδιο iPhone. Με το τέχνασμα αυτό κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερες από 345.000 λίρες από άτομα που πίστεψαν ότι βοηθούν οικονομικά για την θεραπεία του.

Η υπόθεση που σόκαρε την Ιρλανδία

Ο Κάρεϊ παραδέχτηκε δέκα κατηγορίες απάτης για παρότρυνση ανθρώπων να του προσφέρουν χρήματα, ενώ άλλες οκτώ κατηγορίες ελήφθησαν υπόψη κατά την επιβολή της ποινής στα Ποινικά Δικαστήρια του Δουβλίνου.

Ο δικαστής, Μάρτιν Νόλαν, επισήμανε ότι, σε αντίθεση με άλλες υποθέσεις απάτης, εδώ ο δράστης δεν εκμεταλλεύτηκε την απληστία, αλλά την καλοσύνη των ανθρώπων.

«Ο κ. Κάρεϊ εκμεταλλεύτηκε την ανθρώπινη συμπόνια - ανθρώπους που πίστεψαν πως βοηθούσαν κάποιον σε ανάγκη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο δικαστής χαρακτήρισε τον Κάρεϊ «έναν από τους πιο γνωστούς και σεβαστούς παίκτες στην ιστορία του χέρλινγκ», επισημαίνοντας ότι όσοι τον στήριξαν ήταν «καλοπροαίρετοι άνθρωποι που εξαπατήθηκαν βάναυσα».

Από ήρωας σε αποδιοπομπαίο τράγο

Ο DJ Carey υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές στην ιστορία της Ιρλανδίας, με πέντε τίτλους All-Ireland και εννέα βραβεία All-Star. Η καριέρα του τον έκανε είδωλο για γενιές νέων παικτών, ενώ η φήμη του ξεπέρασε τα όρια του αθλήματος.

Ωστόσο, η δικαστική υπόθεση κατέστρεψε πλήρως τη δημόσια εικόνα του. Ο δικαστής Νόλαν ανέφερε ότι από τη στιγμή που παραδέχτηκε την ενοχή του, ο Κάρεϊ «υπέστη δημόσιο εξευτελισμό και χλεύη» και ότι «το καλό του όνομα πιθανότατα δεν θα αποκατασταθεί ποτέ».

Παράλληλα, το δικαστήριο έλαβε υπόψη ότι δεν είχε προηγούμενες καταδίκες και είχε συμβάλει σημαντικά στην κοινότητα. Παρ’ όλα αυτά, κρίθηκε ότι η απάτη του ήταν ιδιαίτερα σοβαρή και συστηματική.

Οι δωρητές και το χαμένο κύρος

Μεταξύ των ανθρώπων που εξαπάτησε συγκαταλέγεται και ο Ιρλανδός δισεκατομμυριούχος Ντένις Ο’Μπράιεν, ο οποίος πίστεψε ότι τα χρήματα θα χρησιμοποιούνταν για τη θεραπεία του.

Ο άλλοτε λατρεμένος αθλητής στάθηκε ανέκφραστος στο δικαστήριο, φορώντας τα ίδια ρούχα με τη μέρα της σύλληψής του, ενώ άκουγε αμίλητος την ποινή που του επέβαλε ο δικαστής.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ