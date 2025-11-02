Η Coca-Cola χάνει τα δικαιώματα ενός από τα πιο δημοφιλή αναψυκτικά

Δικαστική απόφαση υποχρεώνει την Coca-Cola να αποσύρει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αναψυκτικά από τους χώρους εστίασης στις ΗΠΑ. Πώς αλλάζει η στρατηγική της εταιρείας και ποιο προϊόν παίρνει τη θέση του.

Μια σημαντική ανατροπή σημειώνεται στην αγορά αναψυκτικών των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς η Coca-Cola χάνει τα δικαιώματα διανομής ενός από τα κορυφαία ποτά της. Του Dr Pepper.

Η απόφαση αυτή, που προέρχεται από δικαστική διαμάχη με ανταγωνιστική εταιρεία, αναγκάζει τον κολοσσό των αναψυκτικών να αποσύρει το προϊόν από κινηματογράφους, στάδια και εστιατόρια - χώρους όπου κατείχε κυρίαρχη θέση εδώ και δεκαετίες.

Σύμφωνα με το TheStreet, η απόφαση του δικαστηρίου υποχρεώνει την Coca-Cola να τερματίσει τη διάθεση του συγκεκριμένου αναψυκτικού στον κλάδο της εστίασης, ανοίγοντας τον δρόμο για την προώθηση μιας δικής της εναλλακτικής γεύσης, με έντονο και πικάντικο χαρακτήρα.

Πώς ξεκίνησε η διαμάχη

Η υπόθεση έχει τις ρίζες της σε παλαιές συμφωνίες διανομής που συνδέουν τις δύο εταιρείες εδώ και δεκαετίες. Παρότι το προϊόν ανήκει σε άλλο όμιλο, η Coca-Cola διατηρούσε περιορισμένα δικαιώματα διάθεσης σε επιλεγμένα κανάλια, γεγονός που αποτέλεσε αντικείμενο νομικών διαφορών τα τελευταία χρόνια.

Η πρόσφατη απόφαση έκρινε υπέρ της ανταγωνιστικής εταιρείας, δίνοντας τέλος στη μακροχρόνια συνεργασία και επιτρέποντάς της να ανακτήσει τον πλήρη έλεγχο της διανομής.

Επιπτώσεις και επόμενα βήματα

Το δίκτυο της εστίασης αποτελεί κομβικό πεδίο υψηλού κέρδους για τη βιομηχανία ποτών, οπότε η αποχώρηση του δημοφιλούς προϊόντος αναμένεται να επηρεάσει τόσο την καταναλωτική συμπεριφορά όσο και τα έσοδα της Coca-Cola.

Η εταιρεία, σε επίσημη δήλωσή της, ανέφερε πως επανεξετάζει τις συμφωνίες της στον τομέα της εστίασης, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης διαδικασίας αναδιοργάνωσης. Παράλληλα, σχεδιάζει να ενισχύσει την παρουσία άλλων σημάτων της, προβάλλοντας νέες επιλογές με παρόμοιο γευστικό προφίλ.

