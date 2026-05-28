Ελβετία: Επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό: Τουλάχιστον 4 τραυματίες
Επίθεση με μαχαίρι στον σταθμό Βίντερτουρ στην Ελβετία. Τουλάχιστον 4 τραυματίες, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο.
Αναστάτωση επικρατεί στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ, περίπου 20 χιλιόμετρα έξω από τη Ζυρίχη, μετά από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σήμερα το πρωί.
Σύμφωνα με τo telegraph.com, ένας άνδρας επιτέθηκε και τραυμάτισε τουλάχιστον τέσσερα άτομα. Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο πριν από τις 08:30 τοπική ώρα. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο δράστης ακούστηκε να φωνάζει «Αλλάχ Άκμπαρ» κατά τη διάρκεια της επίθεσης.
