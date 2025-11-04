Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοινώνει πόσους μετανάστες έχει απελάσει το 2025: Σοκάρει ο αριθμός, αλλά απέχει από τον αρχικό στόχο

Μία από τις κύριες προεκλογικές υποσχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ ήταν η πραγματοποίηση της μεγαλύτερης απέλασης στην ιστορία των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε την προεδρία των ΗΠΑ με μια αμφιλεγόμενη υπόσχεση: να πραγματοποιήσει τη μεγαλύτερη απέλαση στην ιστορία της χώρας . Για να επιτύχει τον στόχο του, ο Αμερικανός πρόεδρος διέταξε διάφορες μεταναστευτικές επιχειρήσεις, υπό την εποπτεία διαφορετικών κυβερνητικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της Υπηρεσίας Ελέγχου Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).4

Εννέα μήνες από την ημέρα που πήρε την εξουσία στα χέρια του και έπειτα από αμέτρητες περιπτώσεις αυθαίρετων συλλήψεων, οι αριθμοί των ανασφάλιστων μεταναστών που έχουν απελαθεί από τις ΗΠΑ φέτος έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Ο στόχος απελάσεων της κυβέρνησης Τραμπ

Ωστόσο, οι αριθμοί εξακολουθούν να απέχουν πολύ από τον στόχο του ενός εκατομμυρίου απελάσεων ετησίως, που έχει θέσει ο Λευκός Οίκος. «Ο πρόεδρος Τραμπ και η υπουργός Νοέμ έχουν επανενεργοποιήσει μια υπηρεσία που τα τελευταία τέσσερα χρόνια είχε δεμένα χέρια και αδυνατούσε να κάνει τη δουλειά της. Το DHS, το ICE και το CBP όχι μόνο έχουν κλείσει τα σύνορα, αλλά έχουν επιτύχει ιστορικά αποτελέσματα για να εκπληρώσουν την υπόσχεση του προέδρου Τραμπ να συλλαμβάνουν και να απελαύνουν παράνομους αλλοδαπούς που έχουν εισβάλει στη χώρα μας», δήλωσε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS), Τρίσια ΜακΛόγκλιν.

Πόσοι μετανάστες έχουν απελαθεί το 2025;

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, οι μεταναστευτικές αρχές έχουν απελάσει περισσότερους από μισό εκατομμύριο ανασφάλιστους μετανάστες. Αυτοί οι αριθμοί περιλαμβάνουν και άτομα που απορρίφθηκαν στα σύνορα και στα σημεία εισόδου, πράγμα που σημαίνει ότι δεν κατοικούσαν στις ΗΠΑ.

Δεδομένου ότι ο στόχος του Τραμπ είναι να αυξηθούν οι απελάσεις στο ένα εκατομμύριο ετησίως, η διοίκηση του Ρεπουμπλικανού ενέκρινε την εκχώρηση 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο ICE έως το 2029, δηλαδή κατά μέσο όρο 27 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο, πολύ πάνω από τα 10 εκατομμύρια που λαμβάνει το FBI.

