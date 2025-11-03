Μεροδούλι-μεροφάι: Η λίστα με τους 10 πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο σύμφωνα με το Forbes

Μήνας αμερικανικής κυριαρχίας στο χρήμα – μόνο ένας Γάλλος στη δεκάδα.

Σε έναν κόσμο όπου η ανέχεια και η αέναη προσπάθεια της συντριπτικής πλειοψηφίας του πλανήτη προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με αξιοπρέπεια, υπάρχουν κάποιοι που βλέπουν τα… μηδενικά στους λογαριασμούς τους να αυξάνονται κάθε που ανοιγοκλείνουν τα βλέφαρά τους.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην ανανεωμένη λίστα του Forbes για τον Νοέμβριο 2025 με τους 10 πιο πλούσιους ανθρώπους του πλανήτη και τι τους έκανε να εκτοξευθούν (ή να πέσουν) μέσα σε έναν μόνο μήνα.

Elon Musk: Ο άνθρωπος των 497 δισ. δολαρίων

Ο Έλον Μασκ συνεχίζει να παίζει σε μια εντελώς δική του πίστα. Με περιουσία που αγγίζει τα 497 δισ. δολάρια, παραμένει με διαφορά ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Ο ιδρυτής των Tesla, SpaceX, X (πρώην Twitter) και της xAI είδε την αξία του να ανεβαίνει κατά 6 δισ. μέσα σε έναν μήνα. Το Forbes μάλιστα αναφέρει ότι εάν εγκριθεί από τους μετόχους το νέο πακέτο μετοχών της Tesla, ο Μασκ θα μπορούσε να φτάσει το 1 τρισ. δολάρια -ναι, καλά διαβάσατε, ξεκινάει με «τρ».

Larry Ellison: Ο αρχιτέκτονας της Oracle και σταθερά δεύτερος

Ο Larry Ellison μπορεί να έχασε 22 δισ. δολάρια σε έναν μήνα, αλλά παραμένει δεύτερος με 320 δισ. δολάρια. Η αξία της Oracle έπεσε, όμως ο 81χρονος μεγιστάνας δεν φαίνεται να ιδρώνει, καθώς επενδύει ήδη στο project Stargate, μια τεράστια επένδυση 500 δισ. δολαρίων σε AI υποδομές μαζί με OpenAI και Softbank.

Jeff Bezos: Η επιστροφή

Ο ιδρυτής της Amazon ανέβηκε ξανά στο Νο3, με περιουσία 254 δισ. δολάρια. Τα κέρδη της Amazon εκτοξεύτηκαν στο τρίτο τρίμηνο και έδωσαν στον Μπέζος άλλα 22 δισ. μέσα σε έναν μήνα. Και όσο εκείνος απολαμβάνει διαστημικά ταξίδια με την Blue Origin, τα ρολά των αποθηκών του συνεχίζουν να κινούνται στον ρυθμό των δισεκατομμυρίων.

Larry Page και Sergey Brin: Οι «γκουρού» της Google ξαναπετάνε

Οι συνιδρυτές της Google, Larry Page και Sergey Brin, κέρδισαν 30 και 28 δισ. δολάρια αντίστοιχα, χάρη στη θεαματική άνοδο της μετοχής της Alphabet. Ο Page ανέβηκε στο Νο4 με 232 δισ., ενώ ο Brin παρέμεινε στο Νο6 με 215 δισ. και πλέον συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης Gemini.

Mark Zuckerberg: Έπεσε από το βάθρο

Δεν ήταν καλός μήνας για τον CEO της Meta. Ο Mark Zuckerberg είδε τη μετοχή να πέφτει και έχασε 29 δισ. δολάρια, μένοντας με 223 δισ. και πέφτοντας στο Νο5. Πάντως, εξακολουθεί να παραμένει ένας από τους νεότερους υπερ-δισεκατομμυριούχους του πλανήτη.

Bernard Arnault: Ο εκπρόσωπος της Ευρώπης

Ο μοναδικός μη Αμερικανός στη δεκάδα, Bernard Arnault, παραμένει ο βασιλιάς της πολυτέλειας. Με 183 δισ. δολάρια, ο CEO της LVMH (Louis Vuitton, Dior, Tiffany, Moët) έχει καταφέρει να μετατρέψει το στιλ σε βιομηχανία χρυσού και να βάλει και τα πέντε του παιδιά σε θέσεις-κλειδιά στον όμιλο.

Jensen Huang: Ο Mr. Nvidia

Από gamer σε δισεκατομμυριούχο των chips. Ο Jensen Huang της Nvidia διαθέτει 176 δισ. δολάρια και έγινε ο εγκέφαλος πίσω από το πρώτο brand στον κόσμο με αξία 5 τρις. δολάρια. Οι κάρτες γραφικών του πλέον «τρέχουν» όχι παιχνίδια, αλλά την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη.

Steve Ballmer: Ο τύπος που τα είδε όλα με τα Windows

Ο πρώην CEO της Microsoft παραμένει στο Νο9 με 156 δισ. δολάρια, έχοντας επενδύσει στους LA Clippers -που πλέον αξίζουν 7,5 δισ. δολάρια. Ο Ballmer, πάντα χαμογελαστός και εκρηκτικός, αποδεικνύει ότι οι… μπασκετικές επενδύσεις δεν λαμβάνουν χώρα μονάχα βασιζόμενες στο πάθος, αλλά και σε αυτήν την ίδια την προοπτική για οικονομική απόδοση.

Michael Dell: Ο βασιλιάς που επέστρεψε

Στο κλείμο της λίστα, συναντάμε έναν άνθρωπου που... βγαίνει-δε βγαίνει... Στο Νο10, λοιπόν, ο Michael Dell, που επέστρεψε στη δεκάδα με 155 δισ. δολάρια. Οι μετοχές της Dell Technologies και της Broadcom ανέβηκαν 14% και 12% αντίστοιχα, και ο άνθρωπος που ξεκίνησε πουλώντας PC απ'ο το φοιτητικό του δωμάτιο, έκλεισε άλλο ένα deal με άρωμα δισεκατομμυρίων.

Το Top 10 του Forbes για Νοέμβριο 2025

Elon Musk – 497 δισ.

Larry Ellison – 320 δισ.

Jeff Bezos – 254 δισ.

Larry Page – 232 δισ.

Mark Zuckerberg – 223 δισ.

Sergey Brin – 215 δισ.

Bernard Arnault – 183 δισ.

Jensen Huang – 176 δισ.

Steve Ballmer – 156 δισ.

Michael Dell – 155 δισ.

Πηγή: Forbes Real-Time Billionaires List, Νοέμβριος 2025

