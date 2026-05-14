370 εκατ. ευρώ για την ακριβότερη έπαυλη των ΗΠΑ: 59 μπάνια, 39 υπνοδωμάτια και 6.500 τ.μ.

Μια έπαυλη στο Bel Air του Λος Άντζελες βγήκε προς πώληση με τιμή 400 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου 370 εκατομμύρια ευρώ, και θεωρείται η ακριβότερη κατοικία που έχει καταχωρηθεί δημόσια στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το ακίνητο, γνωστό ως «Crown Jewel» του Λος Άντζελες, βρίσκεται σε οικόπεδο 32.000 τετραγωνικών μέτρων, πάνω σε ύψωμα με θέα στο Bel Air Country Club, στο κέντρο της πόλης, στον Ειρηνικό Ωκεανό και στο φαράγγι. Η πανοραμική θέα 360 μοιρών είναι ένα από τα στοιχεία που ανεβάζουν ακόμη περισσότερο την αξία του στην αγορά της υπερπολυτελούς κατοικίας.

Ένα ακίνητο που μοιάζει με ιδιωτικό resort

Η έπαυλη διαθέτει συνολικά 6.500 τετραγωνικά μέτρα κατοικήσιμων χώρων, μοιρασμένα ανάμεσα στην κύρια κατοικία και τον ξενώνα. Στο σύνολο υπάρχουν 39 υπνοδωμάτια, 59 μπάνια και τρεις πισίνες, με το ακίνητο να λειτουργεί περισσότερο σαν πεντάστερο resort παρά σαν κλασική κατοικία.

Η κύρια κατοικία φτάνει περίπου τα 4.600 τετραγωνικά μέτρα και περιλαμβάνει 10 υπνοδωμάτια, αλλά και 13 δωμάτια για το προσωπικό. Ο ξενώνας, έκτασης 2.700 τετραγωνικών μέτρων, διαθέτει έξι υπνοδωμάτια, 10 δωμάτια προσωπικού, δικό του γυμναστήριο και πισίνα.

Στο συγκρότημα υπάρχουν επίσης εξωτερικός χώρος φαγητού, καμπάνες δίπλα στην πισίνα, χώροι ασφαλείας, γήπεδο τένις και ειδικό pavilion για το τένις. Το εσωτερικό περιλαμβάνει custom πλακάκια, δερμάτινες λεπτομέρειες ραμμένες στο χέρι στους τοίχους του γυμναστηρίου και μπάνια με ευρωπαϊκή πέτρα.

Η είσοδος του ακινήτου έχει μήκος 450 μέτρα και περιβάλλεται από φράχτες και εισαγόμενα φυτά, ώστε να δημιουργεί πλήρη απομόνωση από τον έξω κόσμο. Η λογική είναι ξεκάθαρη: όποιος μπαίνει, αφήνει πίσω του την πόλη.

Το συγκρότημα διαθέτει πλήρες spa, πισίνες με ζεστό και κρύο νερό, σάουνα, αίθουσες μασάζ, σαλόνι ομορφιάς, πολυτελές γυμναστήριο και studio pilates. Υπάρχει ακόμη χώρος αποθήκευσης έργων τέχνης, δωμάτια ασφαλείας και μηχάνημα ακτίνων Χ για ιδιωτικές ιατρικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι σημερινοί ιδιοκτήτες έχουν επενδύσει πάνω από 350 εκατομμύρια δολάρια στο ακίνητο μέσα σε μια δεκαετία. Το βασικό οικόπεδο αγοράστηκε το 2010 έναντι 35 εκατομμυρίων δολαρίων και στη συνέχεια προστέθηκαν γειτονικές εκτάσεις, με το συνολικό κόστος της γης να ξεπερνά τα 70 εκατομμύρια.

Η κατασκευή ολοκληρώθηκε το 2018 και οι ιδιοκτήτες έζησαν εκεί για οκτώ χρόνια. Αν τελικά πουληθεί κοντά στα 400 εκατομμύρια δολάρια, η έπαυλη μπορεί να γίνει η ακριβότερη κατοικία που έχει πωληθεί δημόσια στις ΗΠΑ, ξεπερνώντας πρόσφατες καταχωρήσεις σε Aspen και Key Biscayne.

