Τα παιχνίδια που γυμνάζουν τον εγκέφαλο: Έρευνα αποκάλυψε πως το gaming μας κάνει τελικά πιο έξυπνους

Για δεκαετίες τα video games κατηγορούνταν πως σπαταλούσαν τον χρόνο μας, αλλά μια μεγάλη έρευνα από τις ΗΠΑ δείχνει ότι τελικά μπορούν να γυμνάζουν τον εγκέφαλό μας!

Μια μεγάλη μελέτη που παρακολούθησε σχεδόν 2.000 παιδιά ηλικίας 9–10 ετών αποκάλυψε κάτι που μπορεί να κάνει ακόμη και τους πιο σκεπτικούς να γυρίσουν το κεφάλι τους: τα παιδιά που παίζουν βιντεοπαιχνίδια τακτικά είχαν καλύτερη μνήμη, μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση και είναι πιο προσεκτικά από εκείνα που δεν έπαιζαν.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο της Μελέτης Γνωστικής Ανάπτυξης του Εφηβικού Εγκεφάλου, με συνεργασία μεταξύ άλλων και με το Harvard Medical School, δείχνει ότι το gaming μπορεί να ενεργοποιεί νευρωνικά δίκτυα που συνδέονται με γρήγορες αντιδράσεις και μάθηση υπό πίεση.

Τα παιχνίδια φαίνεται να απαιτούν από τον παίκτη να επεξεργάζεται ταυτόχρονα πολλές πληροφορίες, να παίρνει αποφάσεις σε κλάσματα δευτερολέπτου και να σχεδιάζει μακροπρόθεσμα. Τα στρατηγικά παιχνίδια όπως τα Civilization ή Age of Empires και τα action games όπως Fortnite ή Call of Duty λειτουργούν σαν «γυμναστική» για τον εγκέφαλο: ενισχύουν τη λογική, τη χωρική αντίληψη και τη συντονισμένη κίνηση ματιού-χεριού.

Οι απεικονίσεις του εγκεφάλου δείχνουν ακόμη και μεγαλύτερη ενεργοποίηση σε περιοχές που σχετίζονται με την προσοχή, κάτι που υποδηλώνει ότι το gaming μπορεί να λειτουργεί σαν πνευματική προπόνηση.

Όπως και με κάθε δραστηριότητα, όμως, η υπερβολή δεν κάνει καλό. Σύμφωνα με τη μελέτη, τα παιδιά που έπαιζαν μέχρι τρεις ώρες ημερησίως είχαν τα μεγαλύτερα οφέλη. Πέρα από αυτό, ο κίνδυνος για μειωμένη ποιότητα ύπνου, παραμέληση άλλων δραστηριοτήτων και κοινωνική απομόνωση αυξάνεται. Οι ειδικοί προτείνουν 60–120 λεπτά ημερησίως με τακτικά διαλείμματα, ιδανικά κάθε 45 λεπτά, ενώ τα πιο απαιτητικά είδη παιχνιδιών προσφέρουν μεγαλύτερη γνωστική ενίσχυση.

Προφανώς, δεν φτάνει μόνο να παίζεις, αλλά και τι παίζεις. Τα mobile casual games τύπου Candy Crush προσφέρουν γρήγορη διασκέδαση, αλλά περιορισμένη ανάπτυξη δεξιοτήτων. Τα πιο σύνθετα genres κάνουν τη διαφορά όπως:

Στρατηγικής για λογική και προγραμματισμό

Αction για ταχύτητα και προσοχή

Simulation για multitasking

RPG για μακροπρόθεσμο σχεδιασμό

Παζλ για υπομονή και αναγνώριση μοτίβων

Συνολικά, η έρευνα στέλνει το μήνυμα πως το gaming δεν είναι απλώς διασκέδαση ή χάσιμο χρόνου, αλλά ένα εργαλείο που, αν χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να ενισχύσει τη σκέψη, τη στρατηγική και την προσοχή σου. Το μυστικό είναι να παίζεις με μέτρο, να επιλέγεις τα σωστά παιχνίδια και να θυμάσαι ότι κάθε λεπτό στο χειριστήριο μπορεί να είναι και… ένα λεπτό εκγύμνασης του μυαλού σου!