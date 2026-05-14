Το μεγαλύτερο κατάστημα σνακ στον κόσμο άνοιξε στην Κίνα και πουλάει πάνω από 30.000 είδη σνακ από 70 χώρες.

Το Snack Kingdom, το μεγαλύτερο κατάστημα σνακ στον κόσμο, άνοιξε τις πύλες του στην πόλη Τσανγκσά της Κίνας, προσφέροντας μια πρωτόγνωρη εμπειρία στους λάτρεις των λιχουδιών.

Το κατάστημα, δημιουργία της μεγαλύτερης αλυσίδας λιανικής σνακ της Κίνας, Mingming Henmang, συγκεντρώνει περισσότερες από 6.500 μάρκες από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Με έκταση που ξεπερνά τα 12.000 τετραγωνικά μέτρα και μια ποικιλία που αγγίζει τα 35.000 διαφορετικά σνακ, το Snack Kingdom έλαβε την πιστοποίηση των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες ως το «Μεγαλύτερο Κατάστημα Σνακ στον Κόσμο» την ίδια ημέρα των εγκαινίων του, στις 17 Απριλίου.

Οι θεματικές ενότητες του Snack Kingdom

Το κατάστημα έχει σχεδιαστεί για να αποτελεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τον επισκέπτη:

Διάδρομος των Σνακ : Η είσοδος αποτελείται από έναν μακρύ γυάλινο διάδρομο γεμάτο πολύχρωμα σνακ, προετοιμάζοντας τους επισκέπτες για το τι θα αντικρίσουν στο εσωτερικό

: Η είσοδος αποτελείται από έναν μακρύ γυάλινο διάδρομο γεμάτο πολύχρωμα σνακ, προετοιμάζοντας τους επισκέπτες για το τι θα αντικρίσουν στο εσωτερικό Η Πόλη των Instant Noodles : Ένα ολόκληρο τμήμα με περισσότερα από 3.500 είδη στιγμιαίων νουντλς, από κλασικές γεύσεις μέχρι σπάνιες σπεσιαλιτέ που δύσκολα βρίσκει κανείς αλλού

: Ένα ολόκληρο τμήμα με περισσότερα από 3.500 είδη στιγμιαίων νουντλς, από κλασικές γεύσεις μέχρι σπάνιες σπεσιαλιτέ που δύσκολα βρίσκει κανείς αλλού Το Τμήμα της Κόλα: Δύο τεράστια ράφια φιλοξενούν αναψυκτικά τύπου κόλα από περίπου 20 χώρες, περιλαμβάνοντας ακόμα και εκδοχές με αλάτι

Η ανταπόκριση του κοινού ήταν τόσο μεγάλη που, μόλις δύο ημέρες μετά τα εγκαίνια, η διοίκηση αναγκάστηκε να αναστείλει προσωρινά τις πωλήσεις. Το κατάστημα χρειάστηκε χρόνο για να αντιμετωπίσει ζητήματα αναπλήρωσης των αποθεμάτων, βελτίωσης της ταχύτητας των ταμείων και αναβάθμισης της χωρητικότητας του συστήματος. Παρά τη διακοπή των πωλήσεων, οι επισκέπτες μπορούσαν να περιηγηθούν ελεύθερα στους χώρους και να βγάλουν φωτογραφίες.