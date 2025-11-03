Η χώρα που χτίζει από την αρχή μια νέα πρωτεύουσα: Η τωρινή της βυθίζεται!

Η Τζακάρτα βυθίζεται 17 εκατοστά κάθε χρόνο και η Ινδονησία χτίζει τη νέα της πρωτεύουσα, Νουσαντάρα, από το μηδέν. Ένα φιλόδοξο έργο 45 δισ. δολαρίων που φιλοδοξεί να σώσει τη χώρα από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας.

Η Ινδονησία ζει μια πρωτόγνωρη πραγματικότητα: η πρωτεύουσά της, Τζακάρτα, βυθίζεται αργά αλλά σταθερά. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η πόλη χάνει περίπου 17 εκατοστά υψόμετρο κάθε χρόνο, με αποτέλεσμα ορισμένες περιοχές να βρίσκονται ήδη κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Η κλιματική αλλαγή, η ατμοσφαιρική ρύπανση και η ανεξέλεγκτη άντληση υπόγειων υδάτων έχουν επιβαρύνει δραματικά την κατάσταση, μετατρέποντας την καθημερινότητα των δέκα εκατομμυρίων κατοίκων σε αγώνα επιβίωσης.

Για να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση, η κυβέρνηση προχώρησε σε ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα του 21ου αιώνα: τη δημιουργία μιας ολοκαίνουργιας πρωτεύουσας, της Νουσαντάρα, που σημαίνει «ινδονησιακό αρχιπέλαγος». Η νέα πόλη ανεγείρεται στο Βόρνεο, περισσότερα από 1.000 χιλιόμετρα μακριά από την Τζακάρτα και φιλοδοξεί να αποτελέσει το νέο διοικητικό και πολιτικό κέντρο της χώρας.

Η κατασκευή της ξεκίνησε το 2022, ενώ τα πρώτα έργα υποδομής -δρόμοι, νοσοκομεία, κυβερνητικά κτίρια και αεροδρόμιο- έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Η επένδυση αγγίζει τα 45 δισεκατομμύρια δολάρια, με στόχο η Νουσαντάρα να... αναλάβει πλήρως τον ρόλο της πρωτεύουσας της χώρας έως το 2028.

Ωστόσο, δεν λείπουν οι ανησυχίες. Πολλοί ειδικοί φοβούνται πως η νέα πόλη, αν δεν κατοικηθεί επαρκώς, θα μετατραπεί σε μια σύγχρονη «πόλη-φάντασμα». Παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση επιμένει πως το έργο θα ολοκληρωθεί πλήρως έως το 2045, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το έθνος.

