H Κίνα παρουσιάζει το πιο γρήγορο τρένο του κόσμου: Θα έκανε τη διαδρομή Κόρινθος–Θεσσαλονίκη σε λιγότερο από μία ώρα!

Το νέο τρένο CR450 της Κίνας έσπασε το φράγμα των 450 km/h και αλλάζει τα δεδομένα στις μετακινήσεις.

Φαντάσου να καλύπτεις 627 χιλιόμετρα, όσο περίπου η απόσταση Κόρινθος–Θεσσαλονίκη, σε λίγο παραπάνω από μία ώρα. Ό,τι σήμερα μοιάζει με επιστημονική φαντασία, στην Κίνα είναι ήδη πραγματικότητα: η χώρα αποκάλυψε την νέα της υπερταχεία CR450, που στις δοκιμές άγγιξε τα 453 χιλιόμετρα την ώρα, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ ταχύτητας.

Ο ασιατικός γίγαντας, που τα τελευταία χρόνια επενδύει ασταμάτητα στις σιδηροδρομικές τεχνολογίες, θέλει να αποδείξει ότι παραμένει ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της «εποχής της ταχύτητας».

Το τρένο που αλλάζει τους κανόνες

Το CR450 είναι ο διάδοχος του επιτυχημένου CR400, το οποίο κινείται σήμερα στα 350 km/h σε δεκάδες δρομολόγια υψηλής ταχύτητας. Ο νέος συρμός, όμως, φτάνει τα 400 km/h σε εμπορική χρήση, ενώ μπορεί να επιταχύνει από 0 σε 350 km/h μέσα σε μόλις 4 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.

Ο σχεδιασμός του θυμίζει διαστημόπλοιο: με αεροδυναμικό ρύγχος 20 εκ., βάρος 50 τόνων και σκελετό που μειώνει την αντίσταση του αέρα κατά 20%, το τρένο δεν είναι απλώς γρήγορο, είναι ένα μηχανικό θαύμα της σύγχρονης εποχής.

600.000 χιλιόμετρα δοκιμών πριν επιβιβαστεί ο πρώτος επιβάτης

Πριν ανοίξει τις πόρτες του στο κοινό, το CR450 πρέπει να διανύσει 600.000 χιλιόμετρα δοκιμών ώστε να πιστοποιηθεί η ασφάλειά του. Σε πιάνει, όσο να 'ναι, μια συνειρμική θλίψη όταν τυγχάνει να διαβάζεις αυτό εδώ το κείμενο και να ζεις στην Ελλάδα... Προς το παρόν κινείται στη γραμμή Σανγκάη–Τσενγκντού, όπου δοκιμάζονται τα όρια σταθερότητας και κατανάλωσης ενέργειας.

Αν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, ο συρμός θα μπει σύντομα σε κανονική λειτουργία, φέρνοντας επανάσταση στις μετακινήσεις: αποστάσεις που μέχρι χθες χρειαζόσουν ημέρες για να τις διανύσεις, θα ενώνονται πλέον μέσα σε λίγες ώρες.

Το επόμενο βήμα; 600 km/h με μαγνητική αιώρηση!

Η Κίνα, ωστόσο, δεν σταματά εδώ. Ήδη αναπτύσσει πρωτότυπα τρένα μαγνητικής αιώρησης που φιλοδοξούν να φτάσουν τα 600 km/h. Τα πρώτα μοντέλα βρίσκονται ακόμη σε εργαστηριακό στάδιο, αλλά οι μηχανικοί θεωρούν πως η εμπορική εφαρμογή είναι θέμα χρόνου.

Με αυτό το project, το Πεκίνο στέλνει μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση: η καινοτομία, η ενεργειακή αποδοτικότητα και ο ψηφιακός έλεγχος είναι τα όπλα του για να ξεπεράσει την Ευρώπη και την Ιαπωνία (και) στον τομέα των σιδηροδρόμων.

