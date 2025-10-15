Αποκαλύφθηκε το «πιο θανατηφόρο τρένο της Αμερικής»: Έχει σκοτώσει 180 ανθρώπους σε οκτώ χρόνια (vid)

Τα ταξίδια υψηλής ταχύτητας έχουν μετατραπεί σε τραγωδίες, με το πιο θανατηφόρο τρένο της Αμερικής να προκαλεί νέο κύμα ανησυχίας.

Στις ΗΠΑ υπάρχει ένα τρένο που είναι γρήγορο, κομψό και σχεδιασμένο να φέρει μια νέα εποχή ταχείας μετακίνησης στη Φλόριντα. Ωστόσο, έχει αποκτήσει ένα ζοφερό παρατσούκλι που καμία εταιρεία δεν θα ήθελε να έχει. «Το πιο θανατηφόρο τρένο της Αμερικής».

Πρόκειται για το τρένο Brightline, το οποίο συνδέει το Μαϊάμι με το Ορλάντο. Εγκαινιάστηκε το 2017 με μεγάλες προσδοκίες, υποσχόμενο γρήγορη και άνετη μετακίνηση σε όλη τη Φλόριντα.

Ωστόσο, τα επόμενα χρόνια το όνομά του συνδέθηκε με μια πολύ πιο σκοτεινή φήμη, καθώς έχει βυθίσει οικογένειες στο πένθος, μηχανοδηγούς τραυματισμένους ψυχολογικά και ερευνητές να μένουν με αναπάντητα ερωτήματα.

Το τρένο-δολοφόνος

Σύμφωνα με κοινή έρευνα της εφημερίδας Miami Herald και του WLRN Public Radio, το τρένο υψηλής ταχύτητας Brightline έχει εμπλακεί σε περισσότερους από 180 θανάτους μέσα σε μόλις οκτώ χρόνια, καθιστώντας το ως την πιο θανατηφόρα σιδηροδρομική γραμμή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τα αρχεία δείχνουν ότι κατά μέσο όρο, ένας άνθρωπος σκοτώνεται από τρένο Brightline κάθε 13 ημέρες. Η ειδική ανταποκρίτρια της Inside Edition, Brooke Baldwin, ανέφερε αυτό το ανησυχητικό στατιστικό, χαρακτηρίζοντάς το «το πιο επικίνδυνο τρένο της χώρας».

Η έρευνά της αποκάλυψε ότι οι συγκρούσεις δεν συμβαίνουν μόνο με αυτοκίνητα σε διασταυρώσεις, αλλά και με πεζούς που περπατούν κατά μήκος των γραμμών, πολλοί από τους οποίους, δεν είδαν ή δεν άκουσαν ποτέ το τρένο να πλησιάζει.

Το ψυχολογικό βάρος πρώην μηχανοδηγού

Ο πρώην μηχανοδηγός της Brightline, Darren Brown, δήλωσε ότι το ψυχολογικό βάρος παραμένει μαζί του πολύ μετά την αποχώρησή του από τη δουλειά. «Στα έξι χρόνια είχα 16 θανάτους», είπε και πρόσθεσε: «Απλώς χρειάζονται περισσότεροι φράχτες σε πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές».

Οι οικογένειες των θυμάτων μίλησαν επίσης για τους κινδύνους της σιδηροδρομικής γραμμής, λέγοντας ότι οι δικοί τους άνθρωποι χτυπήθηκαν σε αφύλακτα τμήματα όπου δεν υπήρχαν σαφείς προειδοποιήσεις.

Οι μαρτυρίες των συγγενών

Η Maria Furtado, της οποίας η ανιψιά Joann DePina σκοτώθηκε όταν μπήκε σε αφύλακτο σημείο των γραμμών, είπε απλά: «Δεν υπάρχει τίποτα που να τους εμποδίζει να περάσουν από εκεί».

Άλλοι, όπως η Angela Duncan Smith, έχασαν συγγενείς με παρόμοιο τρόπο, ενώ ο Dan Johansen μοιράστηκε πώς ο κωφός αδελφός του, Randy, χτυπήθηκε σε διάβαση παρότι οι μπάρες ήταν κατεβασμένες.

Ο δικηγόρος Todd Baker, ο οποίος εκπροσωπεί αρκετές πενθούσες οικογένειες, πιστεύει ότι η εταιρεία θα μπορούσε να κάνει περισσότερα για να αποτρέψει αυτές τις τραγωδίες. «Μπορούν να τοποθετήσουν φράχτες. Μπορούν να βάλουν ενεργές πινακίδες μηνυμάτων. Μπορείς να κάνεις το σύστημα αλάνθαστο κι αν το κάνεις αλάνθαστο, κανείς δεν θα πεθαίνει», είπε.

Η απάντηση της εταιρείας

Σε απάντηση, η Brightline υποστηρίζει ότι έχει τηρήσει όλες τις πολιτειακές και ομοσπονδιακές προδιαγραφές ασφαλείας και συνεχίζει να εφαρμόζει νέα μέτρα. Η εταιρεία δήλωσε στην Inside Edition ότι, παρόλο που τα περιστατικά είναι «τραγικά», κάθε θάνατος ήταν «αποτέλεσμα παράνομης, εσκεμμένης και συχνά απερίσκεπτης συμπεριφοράς ανθρώπων που έθεσαν τον εαυτό τους σε κίνδυνο».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ