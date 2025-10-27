Η Σαουδική Αραβία κατασκευάζει το «Θαύμα της Ερήμου»: 'Eνα έργο μεγα-σιδηροδρόμου αξίας 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων!

Η «Χερσαία Γέφυρα» ενώνει δύο θάλασσες, αλλά στην πραγματικότητα γεφυρώνει δύο εποχές: το παρελθόν της εξάρτησης από το πετρέλαιο και το μέλλον της καινοτομίας, της ταχύτητας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Σαουδική Αραβία χτίζει το «Θαύμα της Ερήμου», έναν μεγα-σιδηρόδρομο αξίας 7 δισ. δολαρίων που υπόσχεται να αλλάξει τη χώρα. Το φιλόδοξο έργο θα συνδέει την Τζέντα με την Νταμάμ μέσω Ριάντ, μειώνοντας έτσι τον χρόνο ταξιδιού σε λιγότερο από τέσσερις ώρες και φέρνοντας πιο κοντά τις πόλεις που χωρίζονταν από άμμο, χρόνο και αποστάσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως ο χρόνος ταξιδιού Τζέντα-Ριάντ το οποίο διαρκεί περίπου 12 ώρες με αυτοκίνητο, θα μειωθεί στις 4 ώρες με την συγκεκριμένη πρωτοβουλία.

Πέρα από την τεχνολογία και την ταχύτητα, πρόκειται για ένα έργο που συμβολίζει τη μετάβαση της Σαουδικής Αραβίας σε μια νέα εποχή: μια χώρα που μαθαίνει να κοιτά πέρα από το πετρέλαιο και να επενδύει στο μέλλον. Η «Χερσαία Γέφυρα» ενώνει κυριολεκτικά δύο θάλασσες, αλλά και δύο κόσμους: τον παλιό και τον νέο.

Ένα όνειρο που τρέχει πάνω στις ράγες

Το έργο εντάσσεται στο Saudi Vision 2030, το φιλόδοξο σχέδιο που μεταμορφώνει τη χώρα σε κόμβο εμπορίου, τουρισμού και καινοτομίας. Με μήκος 1.500 χιλιομέτρων, ο σιδηρόδρομος θα ενώσει το δυτικό με το ανατολικό κομμάτι του βασιλείου, μετατρέποντας την έρημο από εμπόδιο σε διάδρομο ανάπτυξης.

Οι Σαουδαραβικοί Σιδηρόδρομοι έχουν ήδη παραγγείλει 15 νέα τρένα που θα «τρέχουν» με 200 χλμ/ώρα, ενώ σχεδιάζεται και μια πολυτελής διαδρομή 1.290 χιλιομέτρων -το «Όνειρο της Ερήμου»- για ταξιδιώτες που θέλουν να δουν τη χώρα όπως ποτέ άλλοτε.

Σε μια εποχή που ο κόσμος αναζητά βιώσιμες λύσεις, η Σαουδική Αραβία στρέφεται και στα τρένα υδρογόνου, θέλοντας να γίνει δύναμη καθαρής ενέργειας. Σύμφωνα με το Gulf News , περισσότεροι από 2,6 εκατομμύρια επιβάτες χρησιμοποίησαν τα τρένα της Σαουδικής Αραβίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους , ένας αριθμός που αντικατοπτρίζει τον ενθουσιασμό για τα σιδηροδρομικά ταξίδια.Ίσως τελικά, το πραγματικό «θαύμα της ερήμου» να μην είναι οι ράγες, αλλά η αλλαγή πορείας μιας ολόκληρης χώρας.