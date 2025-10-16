Γιατί οι εξωγήινοι έχουν σταματήσει να επικοινωνούν με τους ανθρώπους: Ο λόγος είναι... προσβλητικός!

Επιστήμονας της NASA παρουσίασε μια νέα και μάλλον προσβλητική θεωρία που εξηγεί γιατί οι εξωγήινοι δεν προσπαθούν πια να επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους.

Αν και δεν υπάρχει ακόμη απτή απόδειξη ότι εξωγήινη ζωή υπάρχει κάπου εκεί έξω, η συζήτηση γύρω από UFOs και ανεξήγητα φαινόμενα παραμένει σταθερά ζωντανή.

Νέα μελέτη προσφέρει μια απροσδόκητη απάντηση στο λεγόμενο παράδοξο του Fermi, το ερώτημα δηλαδή γιατί, ενώ το σύμπαν είναι τεράστιο, δεν έχουμε εντοπίσει κανένα σημάδι ζωής από άλλους πολιτισμούς.

Η προηγμένη τεχνολογία των εξωγήινων: «Είναι σαν να έχουν το iPhone 42, ενώ εμείς το iPhone 17»

Ο Dr. Robin Corbet, επιστήμονας στο Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Goddard της NASA και στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ, υποστηρίζει ότι οι εξωγήινοι, αν υπάρχουν, πιθανότατα είναι πολύ πιο προηγμένοι τεχνολογικά, αλλά όχι σε ακραίο βαθμό.

«Η ιδέα είναι ότι είναι πιο προχωρημένοι, αλλά όχι σε υπερβολικό βαθμό. Είναι σαν να έχουν ένα iPhone 42, ενώ εμείς έχουμε το iPhone 17», εξηγεί. «Αυτό ακούγεται πιο φυσικό, γιατί δεν απαιτεί να φανταστούμε τεχνολογίες πέρα από κάθε λογική».

Ο Corbet απορρίπτει την ιδέα ότι οι εξωγήινοι έχουν αναπτύξει τεχνολογίες που βασίζονται στη σκοτεινή ύλη ή ενέργεια, ή ότι κινούνται ταχύτερα από το φως. Αντίθετα, θεωρεί ότι έχουν φτάσει σε ένα τεχνολογικό τέλμα, σημείο όπου η εξερεύνηση του διαστήματος απλώς έπαψε να τους συναρπάζει.

Βαρέθηκαν οι εξωγήινοι;

Η θεωρία αυτή, που ονομάζεται «ριζική κοινοτοπία» (radical mundanity), υποστηρίζει πως οι εξωγήινοι πολιτισμοί ενδέχεται να έχουν κουραστεί να εξερευνούν το σύμπαν και να έχουν εγκαταλείψει την επικοινωνία με λιγότερο ανεπτυγμένα είδη, όπως το ανθρώπινο.

Ο Corbet μάλιστα σημειώνει ότι η έλλειψη επαφής ίσως είναι το αποτέλεσμα μιας κοσμικής αδιαφορίας, μιας εξωγήινης «βαρεμάρας», δηλαδή, που οδηγεί στην απομόνωση: «Προβάλλουμε τη δική μας απάθεια στο σύμπαν».

Όχι, δε συμφωνούν όλοι οι επιστήμονες. Ο καθηγητής Michael Garrett, διευθυντής του Κέντρου Αστροφυσικής Jodrell Bank, αμφισβητεί τη θεωρία λέγοντας: «Η ιδέα αυτή προβάλλει μια πολύ ανθρώπινη απάθεια στο υπόλοιπο σύμπαν. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι κάθε μορφή νοήμονος ζωής είναι τόσο μονότονη».

Ο ίδιος προτείνει μια πιο αισιόδοξη εξήγηση του παράδοξου του Fermi: «Ίσως οι άλλοι, μετα-βιολογικοί πολιτισμοί αναπτύσσονται τόσο γρήγορα, που ξεφεύγουν από τη δυνατότητά μας να τους αντιληφθούμε. Ελπίζω να έχω δίκιο, αλλά η φύση πάντα μας επιφυλάσσει εκπλήξεις».

Το αιώνιο ερώτημα

Όπως είχε γράψει κάποτε ο Arthur C. Clarke: «Υπάρχουν δύο πιθανότητες, είτε είμαστε μόνοι στο σύμπαν είτε όχι. Και οι δύο είναι εξίσου τρομακτικές».

Ίσως, τελικά, οι εξωγήινοι να μην μας αγνοούν από φόβο ή αδυναμία, αλλά απλώς γιατί έχουν πάψει να ενδιαφέρονται.

