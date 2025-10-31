Σοκαριστικό βίντεο-ντοκουμέντο με ροτβάιλερ που κατασπαράζει τον ιδιοκτήτη του στην Καλαμάτα

Σοκ έχει προκαλέσει η άγρια επίθεση ροτβάιλερ στον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη του στην Καλαμάτα. Ο 76χρονος, που παρακαλούσε τους αστυνομικούς να πυροβολήσουν τον σκύλο του, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ!

76χρονος άνδρας στην Καλαμάτα δέχτηκε αιφνιδιαστική επίθεση από τον σκύλο του, ράτσας Ροτβάιλερ λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής (31/10). Το βίντεο-ντοκουμέντο που έφερε στο «φως» το «Live News», δείχνει πως το ζώ κατασπάραξε, κυριολεκτικά, τον ιδιοκτήτη του, προκαλώντας του βαριά τραύματα σε αρκετά σημεία του σώματός του.

Οι γείτονες, που άκουσαν τις σπαρακτικές κραυγές του, έσπευσαν να καλέσουν τις αρχές, ενώ οι αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές φρίκης και απόλυτου σοκ.

Ο άνδρας φώναζε στους αστυνομικούς να σκοτώσουν το σκυλί

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά οι διασώστες δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν τον τραυματία, καθώς το ροτβάιλερ ήταν σε έξαλλη κατάσταση και επιτίθετο σε όποιον πλησίαζε.

Άνδρες της ΟΠΚΕ που κατέφθασαν προσπάθησαν να περιορίσουν το ζώο, με τον 76χρονο να τους παρακαλεί να το πυροβολήσουν. Εν τέλει, ένας αστυνομικός αποφάσισε να το πυροβολήσει, υπό το φόβο πως θα τον κατασπαράξει ολοκληρωτικά.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 76χρονος στο νοσοκομείο

Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση. Οι γιατροί δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, καθώς φέρει πολλαπλά τραύματα από δαγκώματα.

Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης.

