Βρετανίδα τιμωρήθηκε με πρόστιμο 100 λιρών επειδή ο σκύλος της δεν έκανε την ανάγκη του

Γυναίκα στη Βρετανία δέχθηκε πρόστιμο 100 λιρών από τον δήμο της, επειδή ο σκύλος της δεν έκανε την ανάγκη του.

Η Πόλα, κάτοικος της Βρετανικής πόλης Νορθάμπτον, περπατούσε με το σκυλάκι της, ένα σπρίνγκερ σπανιέλ, στο κέντρο της πόλης, όταν τη σταμάτησε ένας υπάλληλος του δήμου.

Λίγα λεπτά αργότερα, βρέθηκε με πρόστιμο 100 λιρών στο χέρι, παρότι το κατοικίδιό της δεν είχε κάνει κακά του: «Είχε ήδη βγει το πρωί και ήξερα πως δεν θα έκανε τίποτα. Δυστυχώς, δεν είχα μαζί μου σακουλάκι και τότε μου είπαν πως πρέπει να πληρώσω», ανέφερε στο BBC.

Ο κανονισμός για τα σκυλιά που λίγοι γνωρίζουν

Αυτό που ξέρουν όλοι είναι πως ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ πρέπει να μαζεύεις τα περιττώματα του σκύλου σου, αλλά σε ορισμένους δήμους της Βρετανίας υπάρχει η Προστατευτική Διάταξη Δημόσιων Χώρων (PSPO), που επιβάλλει να έχεις πάντα σακουλάκι μαζί σου, ακόμα κι αν ο τετράποδος φίλος σου δεν το χρειαστεί.

Με πολύ απλά λόγια μπορείς να φας πρόστιμο, όχι επειδή δεν καθάρισες τα περιττώματά του, αλλά επειδή δεν ήσουν προετοιμασμένος να το κάνεις. Εντάξει, το λες και λίγο παράξενο!

«Νόμιζα ότι θα με προειδοποιήσουν, όχι ότι θα με γράψουν»

Η Πόλα ήταν στεναχωρημένη για το πρόστιμο που της επιβλήθηκε: «Πίστευα πως θα με προειδοποιήσουν και θα μου εξηγήσουν τον κανονισμό. Αντ' αυτού δεν μου έδωσαν περιθώρια, απλώς μου έκοψαν το πρόστιμο».

Η ίδια παραδέχεται πως, αν και κατανοεί την ανάγκη για καθαριότητα στους δημόσιους χώρους, θεωρεί υπερβολικό τον ειδικό αυτό νόμο και αυστηρό το να τιμωρείται κάποιος για κάτι που, ουσιαστικά, δε συνέβη ποτέ.

Τα «τσουχτερά» πρόστιμα της καθημερινότητας: Ακρότητες ή πρόληψη;

Η υπόθεση της Πόλα δεν είναι κι η μοναδική. Προσφάτως, μία κοπέλα στο Λονδίνο πλήρωσε 150 λίρες επειδή έχυσε τον καφέ της στο φρεάτιο. Άλλες παράξενες τιμωρίες που έχουν αρχίσει να εξοργίζουν τους πολίτες είναι το να μην κρατάς σακούλα ή να παρκάρεις 2 εκατοστά έξω απ' τη γραμμή.

Η Βρετανίδα, παρά την ατυχία της, κρατάει και προωθεί ένα μάθημα: «Από εδώ και πέρα θα έχω πάντα ένα σακουλάκι και ένα εφεδρικό μη σου πω, στην τσέπη μου. Ακόμα κι αν είναι μόνο για να το κουνήσω μπροστά σε κανέναν υπάλληλο του δήμου επιδεικτικά!».

