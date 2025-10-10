Σκύλος-ήρωας έσωσε 86χρονη αγνοούμενη: Οδήγησε τη σερίφη στο σημείο που είχε πέσει (vid)

Συγκινητικό βίντεο δημοσίευσε αστυνομικό τμήμα της Φλόριντα με σκύλο που οδήγησε τη σερίφη στο σημείο όπου είχε πέσει η 86χρονη αφεντικίνα του.

Ένας σκύλος με το όνομα Ιγόρ έβαλε την κάπα του και μεταμφιέστηκε σε έναν «ήρωα», καθώς οδήγησε μία βοηθό σερίφη της Φλόριντα στο σημείο όπου είχε πέσει η 86χρονη γυναίκα που τον πήγαινε βόλτα και μετέπειτα αγνοούταν.

Ο σύζυγος της γυναίκας δήλωσε την εξαφάνισή της τη νύχτα της 25ης Σεπτεμβρίου, αφού δεν επέστρεψε από τη βόλτα της στη γειτονιά τους στο Ντέστιν, στην περιοχή Πάνχαντλ της πολιτείας των ΗΠΑ.

Ο σκύλος οδήγησε τη σερίφη στην 86χρονη αγνοούμενη

«Απλώς παίρνει τον σκύλο, αλλά ποτέ δεν κάνει περισσότερο από 10 ή 15 λεπτά», είπε ο ανήσυχος σύζυγος στην Ντέβον Μίλερ, βοηθό σερίφη της κομητείας Οκαλόσα, σύμφωνα με το βίντεο που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα (6/10). «Λείπει σχεδόν μία ώρα τώρα. Είναι πάνω από μία ώρα βασικά».

Η Μίλερ πήρε το αυτοκίνητό της και οδήγησε προς τη γειτονιά όπου πηγαίνει η 86χρονη, μέχρι που εντόπισε τον σκύλο στη μέση του δρόμου. Η Ιγόρα έτρεξε προς τη βοηθό, η οποία του φώναξε: «Γεια! Πού είναι η μαμά σου;»

Στη συνέχεια, ο σκύλος την οδήγησε στο σημείο όπου είχε πέσει η γυναίκα. «Πρακτικά με τράβηξε κοντά της», είπε αργότερα η Μίλερ σε βίντεο που δημοσίευσε το αστυνομικό τμήμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η γυναίκα, η οποία ήταν σε εγρήγορση και αργότερα μεταφέρθηκε σε ιατρική μονάδα, έμεινε έκπληκτη που η Ιγόρα είχε οδηγήσει τη βοηθό σε αυτήν, σημειώνοντας ότι δεν ήταν καν ο σκύλος της: «Ήρθε στο αυτοκίνητό σου;» ρώτησε η 86χρονη τη Μίλερ και στη συνέχεια τον χάιδεψε λέγοντάς του: «Ω, αγάπη μου... Ω, Ιγόρα, είσαι τόσο καλό αγόρι. Η γιαγιά σε αγαπάει».

