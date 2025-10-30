Το ιαπωνικό νερό που «κατακτά» τις αγορές: Βοηθάει στην εξάλειψη του κοιλιακού λίπους (vid)

Ιαπωνική εταιρεία ποτών παρουσίασε ένα πρωτοποριακό νερό, το οποίο σύμφωνα με κλινικές μελέτες μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του κοιλιακού λίπους, προσφέροντας υγιή ισορροπία και χωρίς θερμίδες.

Η Suntory, εταιρεία ποτών στην Ιαπωνία, λάνσαρε πρόσφατα το «Special Water», ένα προϊόν που μοιάζει με απλό μεταλλικό νερό αλλά ανήκει στην κατηγορία των «λειτουργικών τροφίμων–προϊόντων» που επιτρέπεται νομικά στη χώρα να προβάλλουν τεκμηριωμένα οφέλη για την υγεία.

Το «Special Water» στοχεύει κυρίως εργαζόμενους γραφείου και άτομα με καθιστικό ή ακανόνιστο τρόπο ζωής, που δυσκολεύονται να ελέγξουν τη συσσώρευση λίπους στην κοιλιακή περιοχή.

Το «μυστικό» συστατικό του «Special Water»: Ζυμωμένο πίτουρο ρυζιού

Το νέο νερό περιέχει HMPA (3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propionic acid), ένα μικρομόριο που προέρχεται από τη ζύμωση πίτουρου ρυζιού. Σύμφωνα με τα επίσημα κλινικά δεδομένα, η συνεχής πρόσληψη HMPA συμβάλλει στη βελτίωση της κατανομής του κοιλιακού λίπους, ιδίως σε άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (BMI).

Παρά τις «λειτουργικές» του ιδιότητες, το «Special Water» δεν διαφέρει οπτικά ή γευστικά από το συνηθισμένο νερό: είναι άχρωμο, διαυγές, σχεδόν άγευστο, χωρίς θερμίδες, ζάχαρη ή καφεΐνη.

Κυκλοφορεί σε φιάλη των 600ml και κοστίζει 150 γιεν (περίπου 1 δολάριο), τιμή αρκετά προσιτή για το ευρύ κοινό.

