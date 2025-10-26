Άνεργος στην Ιαπωνία εκμεταλλεύτηκε κενό εφαρμογής delivery και έτρωγε τζάμπα για πάνω από δύο χρόνια

Ιάπωνας άνεργος κατάφερε να ξεγελάσει εφαρμογή delivery για περισσότερο από δύο χρόνια και να φάει πάνω από 1.000 γεύματα χωρίς να πληρώσει... γεν.

Ο Takuya Higashimoto είναι άνεργος εδώ και αρκετά χρόνια, όμως κατάφερε να εντοπίσει ένα κενό στο σύστημα ακυρώσεων της εφαρμογής Demae-can, μιας από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες φαγητού στην Ιαπωνία.

Χρησιμοποιώντας 124 διαφορετικούς λογαριασμούς, πολλούς με ψεύτικα ονόματα και διευθύνσεις, ο Higashimoto παραλάμβανε το φαγητό και στη συνέχεια δήλωνε πως «δεν το είχε λάβει ποτέ », με αποτέλεσμα να παίρνει επιστροφή χρημάτων κάθε φορά που παράγγελνε.

Απέσπασε πάνω από 20.000 δολάρια: «Το δοκίμασα μια φορά και δεν μπορούσα να σταματήσω»

Συνολικά, φέρεται να έχει κλέψει πάνω από 3,7 εκατομμύρια γιεν (περίπου 24.000 δολάρια) σε παραγγελίες που περιλάμβαναν τα πάντα... από παγωτά μέχρι και τηγανητό κοτόπουλο.

Όπως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Στην αρχή το δοκίμασα απλώς για πλάκα. Μετά, δεν μπορούσα να σταματήσω αφού έβλεπα ότι έπιανε τόπο».

Το σχέδιο του 38χρονου ήταν καλά οργανωμένο. Χρησιμοποιούσε προπληρωμένες κάρτες και δημιουργούσε νέο λογαριασμό κάθε λίγες μέρες και ακύρωνε τη συνδρομή του πριν η πλατφόρμα εντοπίσει κάτι ύποπτο.

Το τέλος του «δωρεάν» delivery: Ο λογαριασμός ήρθε μετά από... δύο χρόνια

Η αστυνομία της Ναγκόγια τον συνέλαβε αυτόν τον μήνα, ύστερα από μεγάλη έρευνα. Μετά τη σύλληψή του, η Demae-can ανακοίνωσε ότι θα εφαρμόσει νέο σύστημα ειδοποιήσεων για να εντοπίζει ύποπτη δραστηριότητα και να αποτρέπει παρόμοιες απάτες.

Παρότι ο ίδιος έλεγε ότι «απλώς "δοκίμαζε" την τύχη του», η υπόθεση έχει προκαλέσει συζητήσεις στην Ιαπωνία για την ασφάλεια των εφαρμογών delivery και τα όρια της ηλεκτρονικής απάτης.

