O «Σπύρος» του «Πάρα Πέντε» ήταν τελικά γκέι; Ο Καπουτζίδης έδωσε την απάντηση (vid)

Ο Γιώργος Καπουτζίδης αναφέρθηκε στον ρόλο του «Σπύρου» από το «Παρά Πέντε» με αφορμή το επετειακό επεισόδιο που ετοιμάζει.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης (30/10) στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» στην ΕΡΤ και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην σειρά «Παρά Πέντε» που σημείωσε τεράστια επιτυχία.

Ο ηθοποιός και σεναριογράφος απάντησε για το επετειακό επεισόδιο του «Παρά Πέντε» που θα δούμε κοντά στα Χριστούγεννα, ενώ έλυσε μια απορία χρόνων σχετικά με την σεξουαλικότητα του «Σπύρου», τον ρόλο που υποδύθηκε ο ίδιος.

«Θα κάνουμε ένα επετειακό Παρά Πέντε και θα παίξει πολύ κοντά στα Χριστούγεννα. Θα είναι ένα τρίωρο πρόγραμμα, το οποίο θα έχει αναμνήσεις, σκηνές, συζητήσεις, τις σκέψεις του κοινού, παραγγελιές του κοινού. Οι σκηνές που γράφω τώρα είναι οι σκηνές που μας ζήτησε ο κόσμος. Περισσότερο να το σκεφτείτε σαν ένα τηλεοπτικό show, στο οποίο μέσα θα υπάρχουν συνεντεύξεις, καινούργιες σκηνές, αναμνήσεις από παλιές σκηνές», είπε αρχικά ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Στη συνέχεια ο Φώτης Σεργουλόπουλος τον ρώτησε αν ο «Σπύρος» ήταν γκέι και τον Γιώργο Καπουτζίδη να απαντάει: «Ο Σπύρος είναι ακριβώς… επειδή εγώ δεν αισθανόμουν, ένιωθα ότι δεν θα μπορούσα να παίξω ένα στρέιτ αγόρι, νόμιζα ότι δεν θα το έκανα καλά, δεν θα μπορούσα να πείσω. Οπότε, δεν τον είδαμε ποτέ να έχει καμία ρομαντική συνάντηση. Το να είναι ένα γκέι αγόρι δεν ήταν κάτι το οποίο είχα το θάρρος να γράψω τότε και γι’ αυτό ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν είχε…».

