Η οικιακή συσκευή που καίει όσο 65 ψυγεία μαζί: Πώς να μειώσετε την κατανάλωση

Το στεγνωτήριο ρούχων καταναλώνει ενέργεια όσο 65 ψυγεία μαζί και ευθύνεται για το 6% των λογαριασμών ρεύματος. Δείτε πώς μπορείτε να μειώσετε το κόστος και το αποτύπωμα ενέργειας.

Μπορεί να φαίνεται ακίνδυνη και καθημερινή, όμως το στεγνωτήριο ρούχων αποδεικνύεται ένας από τους μεγαλύτερους «ενεργειακούς εχθρούς» των νοικοκυριών. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, η κατανάλωσή του μπορεί να ισοδυναμεί με εκείνη 65 ψυγείων που λειτουργούν ταυτόχρονα - ένα στοιχείο που σοκάρει, δεδομένου ότι τα ψυγεία θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα οι πιο ενεργοβόρες συσκευές.

Το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ υπολογίζει ότι τα στεγνωτήρια ευθύνονται για έως και 6% της συνολικής ετήσιας ενεργειακής κατανάλωσης ενός νοικοκυριού. Όταν χιλιάδες συσκευές λειτουργούν ταυτόχρονα κατά τις ώρες αιχμής, το ηλεκτρικό δίκτυο επιβαρύνεται υπερβολικά, οδηγώντας στην ενεργοποίηση εφεδρικών λεβήτων φυσικού αερίου - μιας λύση γρήγορη, αλλά εξαιρετικά ρυπογόνος.

«Λειτουργία αναμονής»

Ωστόσο, το στεγνωτήριο δεν είναι η μόνη «σιωπηλή» απειλή. Η λεγόμενη «λειτουργία αναμονής» (standby mode) ευθύνεται για έως και 26% της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως δείχνει έρευνα του Πανεπιστημίου του Βόρειου Τέξας. Συσκευές όπως τηλεοράσεις, εκτυπωτές ή σταθερά τηλέφωνα συνεχίζουν να καταναλώνουν ενέργεια, ακόμη και όταν δείχνουν απενεργοποιημένες.

Φυσικό στέγνωμα

Οι ειδικοί τονίζουν ότι υπάρχουν απλές και βιώσιμες λύσεις. Η χρήση στεγνωτηρίων με αντλία θερμότητας μπορεί να μειώσει την κατανάλωση έως και 60%, ενώ το φυσικό στέγνωμα παραμένει η πιο φιλική προς το περιβάλλον επιλογή. Παράλληλα, το στέγνωμα διαδοχικών φορτίων αξιοποιεί την υπολειπόμενη θερμότητα, περιορίζοντας την ανάγκη για επιπλέον ενέργεια.

Οικονομικά, ένα στεγνωτήριο που χρησιμοποιείται τέσσερις με πέντε φορές την εβδομάδα μπορεί να αυξήσει τον λογαριασμό ενός νοικοκυριού κατά πάνω από 130 ευρώ ετησίως. Επομένως, η αλλαγή μερικών καθημερινών συνηθειών μπορεί να μειώσει δραστικά τόσο την ενεργειακή κατανάλωση όσο και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα κάθε σπιτιού.

