Τρομακτικές μέθοδοι βασανιστηρίων Ρώσων αξιωματικών σε λιποτάκτες συμπατριώτες τους: Διέρρευσαν σοκαριστικά βίντεο

Οι Ρώσοι αξιωματικοί χρησιμοποιούν τρομακτικές μεθόδους για να βασανίζουν και να σκοτώνουν τους δικούς τους άνδρες, που αρνούνται να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Οι Ρώσοι διοικητές εκτελούν, βασανίζουν και στέλνουν στον θάνατο όσους στρατιώτες αρνούνται να πολεμήσουν στην Ουκρανία, σύμφωνα με μια καταδικαστική νέα έρευνα που αποκαλύπτει μια εκστρατεία τρόμου μέσα στον στρατό του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο Verstka εντόπισε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι όσοι άνδρες αρνούνται να υπακούσουν εντολές πληρώνουν ακριβά το τίμημα. Πυροβολούνται, βασανίζονται ή εξαναγκάζονται σε αποστολές αυτοκτονίας, καθώς οι διοικητές καταφεύγουν σε ακραία μέτρα για να καταστείλουν τη δυσαρέσκεια και να εμποδίσουν τις υποχωρήσεις από το μέτωπο.

Οι τρομακτικές μέθοδοι

Η έρευνα αποκάλυψε αναφορές για «μονάδες φραγμού» που σταθμεύουν πίσω από τις ρωσικές γραμμές για να αποτρέπουν τις υποχωρήσεις, με Ρώσους στρατιώτες να σκοτώνονται από τους ίδιους τους συμπατριώτες τους αν προσπαθήσουν να διαφύγουν.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι οι διοικητές είχαν ορίσει «εκτελεστές σκοπευτές» για να ανοίγουν πυρ εναντίον όσων αρνούνται να πολεμήσουν, πετώντας αργότερα τα σώματά τους σε ρηχούς τάφους ή ποτάμια και δηλώνοντάς τους ως «νεκρούς στη μάχη».

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αξιωματικοί φέρονται να χρησιμοποίησαν drones και εκρηκτικά για να «αποτελειώσουν» τραυματίες ή υποχωρούντες στρατιώτες, δίνοντας εντολές στους χειριστές των drones να ρίξουν χειροβομβίδες στους συντρόφους τους, ώστε οι δολοφονίες να φαίνονται ως χτυπήματα του εχθρού.

Άλλοι που δεν υπάκουσαν στις εντολές ρίχνονταν σε λάκκους σκεπασμένους με μεταλλικά πλέγματα, ραντίζονταν με νερό και ξυλοκοπούνταν για ώρες ή και ημέρες. Μερικοί, σύμφωνα με μαρτυρίες, εξαναγκάζονταν να πολεμήσουν μεταξύ τους μέχρι θανάτου, σε «μάχες τύπου μονομάχων». Οι συμπλοκές αυτές μερικές φορές βιντεοσκοπούνταν και διαδίδονταν ως προειδοποίηση προς τους υπόλοιπους.

Το σοκαριστικό βίντεο του 2025

Μία τέτοια περίπτωση φάνηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2025 από ουκρανικές ομάδες που παρακολουθούν τις ρωσικές δυνάμεις. Το υλικό δείχνει δύο άνδρες χωρίς μπλούζες μέσα σε έναν λάκκο, ενώ μια φωνή εκτός κάμερας λέει: «Ο διοικητής Κάμα είπε πως όποιος σκοτώσει τον άλλον βγαίνει από τον λάκκο». Οι άνδρες αρχίζουν να μάχονται, ενώ η φωνή συνεχίζει να τους προκαλεί: «Τελείωσέ τον επιτέλους, τι περιμένεις;», μέχρι που ο ένας καταρρέει ακίνητος στο έδαφος.

Η Verstka δήλωσε ότι έχει επαληθεύσει τουλάχιστον 150 τέτοιους θανάτους και έχει ταυτοποιήσει 101 στρατιώτες που κατηγορούνται για δολοφονίες, βασανιστήρια ή θανατηφόρες τιμωρίες εις βάρος συναδέλφων τους, αν και ο πραγματικός αριθμός θεωρείται πολύ μεγαλύτερος. Μάρτυρες ανέφεραν επίσης, ότι οι διοικητές διηύθυναν κυκλώματα εκβιασμών, απαιτώντας πληρωμές από στρατιώτες για να αποφύγουν αποστολές αυτοκτονίας.

Όσοι δεν μπορούσαν ή αρνούνταν να πληρώσουν, «μηδενίζονταν» (όπως είναι η στρατιωτική αργκό για την εξόντωση) και στέλνονταν σε επικίνδυνες επιθέσεις όπου αναμενόταν να σκοτωθούν.

Το Κρεμλίνο αρνείται τις κατηγορίες

Το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες για απειθαρχία μεταξύ των ρωσικών στρατευμάτων, επιμένοντας ότι τέτοια προβλήματα είναι «διαδεδομένα» μόνο στον ουκρανικό στρατό. Ωστόσο, η αναφορά της Verstka φαίνεται να αποτελεί την πιο εκτενή και τεκμηριωμένη απόδειξη μέχρι σήμερα για τη συστηματική βαρβαρότητα μέσα στις ίδιες τις ρωσικές γραμμές, καταγράφοντας εκτελέσεις, βασανιστήρια και εκ προθέσεως δολοφονίες στρατιωτών που αρνήθηκαν να υπακούσουν σε εντολές.

Το ανεξάρτητο μέσο δήλωσε ότι κατάφερε να ταυτοποιήσει όνομα, βαθμό, ηλικία και μονάδα για περισσότερους από 60 από τους 101 φερόμενους ως δράστες. Οι περισσότεροι είναι αξιωματικοί μεσαίου βαθμού ηλικίας 30–40 ετών, πολλοί εκ των οποίων βετεράνοι προηγούμενων ρωσικών επιχειρήσεων ή μεταφερμένοι από ποινικά τάγματα. Ελάχιστοι, αν όχι κανένας, έχουν διωχθεί ποινικά.

Αρχικά, οι περισσότερες αναφορές για εσωτερικές εκτελέσεις προέρχονταν κυρίως από ποινικές μονάδες αποτελούμενες από πρώην κατάδικους που στρατολογήθηκαν από τις φυλακές. Όμως, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων της Verstka, η πρακτική αυτή έχει πλέον εξαπλωθεί και στις τακτικές μονάδες του στρατού, καθώς η κουλτούρα ατιμωρησίας και η εισροή πρώην κρατουμένων έχουν «κανονικοποιήσει τη βία» σε ολόκληρο το μέτωπο.

Το μέσο απέκτησε επίσης επίσημα στοιχεία που δείχνουν ότι το Κεντρικό Στρατιωτικό Εισαγγελικό Γραφείο της Ρωσίας έλαβε σχεδόν 29.000 καταγγελίες από στρατιώτες και οικογένειές τους μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2025, εκ των οποίων περισσότερες από 12.000 αφορούσαν τιμωρίες που επιβλήθηκαν από τους ίδιους τους ανωτέρους τους. Πηγή μέσα στην εισαγγελία είπε στη Verstka ότι υπάρχει ανεπίσημη απαγόρευση να ερευνώνται υποθέσεις εναντίον διοικητών που υπηρετούν σε ζώνες μάχης.

