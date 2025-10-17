«Δεν έχω λόγια»: Τουρίστρια στην Ιαπωνία παθαίνει σοκ με τις τιμές των φρούτων (vid)

Στην Ιαπωνία τα φρούτα θεωρούνται είδη πολυτελείας και όχι καθημερινά τρόφιμα. Τουρίστες σοκάρονται από τις εξωφρενικές τιμές – Mέχρι και 150 ευρώ για ένα πεπόνι.

Για τους περισσότερους Ευρωπαίους ταξιδιώτες, μια επίσκεψη σε ιαπωνικό σούπερ μάρκετ μπορεί να μοιάζει περισσότερο με... έκθεση πολυτελείας παρά με καθημερινή αγορά. Όταν μια τουρίστρια μπήκε σε γνωστή αλυσίδα του Τόκιο, έμεινε κυριολεκτικά άφωνη βλέποντας τις τιμές των φρούτων: 10 ευρώ για ένα μήλο, 8 για δύο δαμάσκηνα και μέχρι και 30 ευρώ για ένα τσαμπί σταφύλια.

Στην Ιαπωνία, τα φρούτα δεν είναι απλώς τρόφιμα. Είναι σύμβολα τελειότητας, αισθητικής και σεβασμού. Θεωρούνται προϊόν πολυτελείας και προσφέρονται ως δώρα σε ειδικές περιστάσεις: από γάμους έως επίσημες επισκέψεις.

Οι τιμές, όσο εξωφρενικές κι αν φαίνονται στους ξένους, έχουν εξήγηση. Οι Ιάπωνες παραγωγοί επενδύουν χρόνο και φροντίδα σε κάθε στάδιο της καλλιέργειας.

Τα δέντρα κλαδεύονται και επικονιάζονται χειροκίνητα, οι καρποί μαζεύονται ένας-ένας και απορρίπτεται κάθε φρούτο που δεν αγγίζει την τελειότητα.

Σε πολυτελή καταστήματα όπως τα Sembikiya και Shinjuku Takano στο Τόκιο, ένα πεπόνι μπορεί να φτάσει τα 150 ευρώ, ενώ τα τσαμπιά σταφύλια πωλούνται πάνω από 80 ευρώ. Για τους Ιάπωνες, πρόκειται για τελετουργική εμπειρία που συνδυάζει τέχνη, φύση και πολιτισμό - όχι απλώς για φαγητό.

Η χώρα, με τον περιορισμένο γεωργικό της χώρο και το υψηλό κόστος παραγωγής, έχει μετατρέψει την κατανάλωση φρούτων σε πράξη εκτίμησης και ευγένειας.

Για έναν επισκέπτη, ωστόσο, η εμπειρία αυτή μένει αξέχαστη και, φυσικά, αρκετά ακριβή.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ