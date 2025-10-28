Ούτε Νέα Υόρκη, ούτε Παρίσι: Αυτή είναι η πόλη με το καλύτερο φαγητό στον κόσμο για το 2025

Η ταξιδιωτική «βίβλος» έβγαλε πόρισμα: το 2025, όλοι οι δρόμοι των foodies οδηγούν στην Ιαπωνία!

Είτε ταξιδεύεις μακριά είτε απλώς πετάγεσαι για ένα long weekend, ξέρεις πως το φαγητό είναι πάντα ο πιο νόστιμος λόγος για να αρχίσεις να πακετάρεις βαλίτσα. Και στα φετινά Readers’ Choice Awards του Conde Nast Traveller, τη «βίβλο» του ταξιδιού, αναδείχθηκε ο απόλυτος γαστρονομικός προορισμός του πλανήτη. Μάντεψε: δεν είναι ούτε η Γαλλία ούτε η Ιταλία.

Τόκιο, το ιερό δισκοπότηρο των food lovers

Το Τόκιο κέρδισε τον τίτλο της πόλης με το καλύτερο φαγητό στον κόσμο για το 2025. Και ειλικρινά, ποιος θα διαφωνήσει; Από τα sashimi που λιώνουν στο στόμα στο Tsukiji Outer Market μέχρι τα εστιατόρια με αστέρια Michelin (όπως το Harutaka και το Kanda), η ιαπωνική πρωτεύουσα είναι το απόλυτο προσκύνημα κάθε foodie.

Ακόμα κι αν το πρόγραμμά σου είναι ασφυκτικά γεμάτο, πάντα υπάρχει χρόνος για ένα σούσι στο χέρι, ένα steaming μπολ ramen ή μια γρήγορη μπουκιά yakitori δίπλα στους ντόπιους. Όπως λέει και το Conde Nast Traveller, «στο Τόκιο, το φαγητό είναι τρόπος ζωής, όχι απλή εμπειρία».

Οι 10 καλύτερες πόλεις του κόσμου για φαγητό

Τόκιο, Ιαπωνία Σάντα Φε, ΗΠΑ Μαδρίτη, Ισπανία Τσιάνγκ Μάι, Ταϊλάνδη Κίτο, Εκουαδόρ Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική Λισαβόνα, Πορτογαλία Σαν Σεμπαστιάν, Ισπανία Πάλμα, Μαγιόρκα Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

