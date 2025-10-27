Τα συγχαρητήρια του Πορτοσάλτε στα «γαυρόπουλα», το μήνυμα στους φίλους της ΑΕΚ και τα εύσημα στον Αλαφούζο (vid)

Ο Άρης Πορτοσάλτε μίλησε στην εκπομπή «Σήμερα» για το ντέρμπι της αγωνιστικής Ολυμπιακός-ΑΕΚ.

Τον καθιερωμένο σχολιασμό για το ντέρμπι Ολυμπιακός-ΑΕΚ έκαναν οι συντελεστές της εκπομπής «Σήμερα» του ΣΚΑΪ. Ο Δημήτρης Οικονόμου μετά τις ευχές που δέχθηκε για την ονομαστική του εορτή θέλησε να κάνει... καζούρα στον Άρη Πορτοσάλτε για την ήττα της ΑΕΚ στο Φάληρο.

«Έχω υποσχεθεί στον Διογένη -συμμαθητής μας με τον Άρη και γνωστός ΑΕΚτζής- να ακούσει σήμερα το πρωί τον Άρη. Του λέω ''το πρωί θα ακούσεις τον Άρη για την ΑΕΚ, δεν θα μιλήσω εγώ. Γιατί άρχισε αυτά τα προκλητικά, ''θα σας σκίσουμε, θα σας κάνουμε...''. Λέω ''περίμενε''», είπε αρχικά ο Δημήτρης Οικονόμου.

Τότε τον λόγο πήρε ο Άρης Πορτοσάλτε, ο οποίος είπε: «Εγώ θα πω -όπως το κάνω πάντα- συγχαρητήρια στους φίλους του Ολυμπιακού. Σε όλα τα γαυρόπουλα εύχομαι συγχαρητήρια. Η νίκη είναι νίκη. Αλλά τώρα υπάρχει ένα εσωτερικό θέμα και θα πρέπει να απευθυνθώ στους φίλους της ΑΕΚ. Θα πάει μακριά η βαλίτσα και φέτος; Δεν μπορεί κάθε Δευτέρα να δίνω συγχαρητήρια στους αντιπάλους! Δεν γίνεται! Λυπηθείτε με και μένα! Δηλαδή τι θα γίνει; Θα κάνουμε καμιά δουλειά φέτος;».

Στη συνέχεια ο δημοσιογράφος αποθέωσε τον Γιάννη Αλαφούζο για την κίνηση να φέρει τον Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό. «Προφανέστατα μεγάλος προπονητής ο Μπενίτεθ, αλλά για μένα η κίνηση του κ. Αλαφούζου είναι ακόμα μεγαλύτερη που ανέθεσε τον Παναθηναϊκό σε έναν άνθρωπο εμπειρογνώμονα, τεχνοκράτη που το λένε Μπαλντίνι και ανέλαβε ο άνθρωπος τον Παναθηναϊκό».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ