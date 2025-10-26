Bungee Jumping χωρίς σκοινί από την υψηλότερη γέφυρα του κόσμου: Πανικός στα social media (vid)

Νέα ακραία ατραξιόν στην Κίνα, που υπόσχεται το «άλμα της ζωής σου» χωρίς κανένα σκοινί ασφαλείας, προκάλεσε τέτοιο κύμα φόβου στα social media ώστε οι αρχές αναγκάστηκαν να αναβάλουν τα εγκαίνια πριν καν ανοίξει για το κοινό.

Η γέφυρα Huajiang Grand Canyon, που έχει ήδη καταγραφεί ως το ψηλότερο οδικό γεφύρι του κόσμου στην Κίνα, βρέθηκε ξανά στα φώτα της δημοσιότητας, αυτή τη φορά για την πιο τολμηρή και αμφιλεγόμενη εμπειρία bungee jumping.

Στο «ropeless bungee jump» οι συμμετέχοντες πέφτουν από ύψος έως και 50 μέτρων κατευθείαν μέσα σε ένα δίχτυ ασφαλείας με χρώματα ουράνιου τόξου. Η γέφυρα υψώνεται πάνω από τον ποταμό Beipan στα 625 μέτρα και το άλμα θα κόστιζε περίπου 1.600 γουάν (225 δολάρια), σχεδόν τη μισή τιμή ενός κλασικού bungee.

Τα πείραμα με το δίχτυ και τα σακιά άμμου που... τρομοκράτησε τον κόσμο

Λίγο πριν τα επίσημα εγκαίνια, κυκλοφόρησαν στα κινεζικά social media βίντεο όπου εργαζόμενοι πετούσαν σακιά με άμμο βάρους 45 και 90 κιλών στο δίχτυ για δοκιμή ασφαλείας.

Αν και το δίχτυ άντεξε τις πτώσεις, το θέαμα έκανε πολλούς χρήστες να σχολιάσουν πως αν κάποιος αστοχήσει, δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Κάποιοι εξέφρασαν φόβους για το τι θα συνέβαινε αν το δίχτυ έσπαζε ή αν κάποιος δεν έπεφτε ακριβώς στο κέντρο του.

Οι εξηγήσεις της εταιρείας και η αναβολή του «ropeless bungee jump»

Η εταιρεία που διαχειρίζεται την ατραξιόν υποστήριξε ότι το δίχτυ έχει σταθερά σημεία στήριξης στις γωνίες και είναι σχεδιασμένο να απορροφά την πτώση ομαλά, οδηγώντας τον συμμετέχοντα με ασφάλεια σε ειδική πλατφόρμα εξόδου.

Ωστόσο, οι εξηγήσεις αυτές δεν καθησύχασαν το κοινό, και σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης, η λειτουργία του «ropeless bungee» αναβλήθηκε επ' αόριστον μέχρι να γίνουν περαιτέρω έλεγχοι ασφαλείας.

