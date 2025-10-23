Ιρλανδία: Κινέζος δούλευε 73 ώρες την εβδομάδα για να ξεπληρώσει χάρη και του επιδικάστηκαν 155.000 ευρώ

Κινέζος εργάτης στην Ιρλανδία λάμβανε μόλις 60€ το μήνα δουλεύοντας 73 ώρες την εβδομάδα. Η WRC του επιδίκασε αποζημίωση 155.000 ευρώ για εκμετάλλευση.

Ένας Κινέζος εργάτης που αναγκάστηκε να εργάζεται έως και 73 ώρες την εβδομάδα σε εστιατόριο takeaway στην Ιρλανδία, έλαβε αποζημίωση ύψους 154.828 ευρώ μετά την αποκάλυψη συνθηκών καταχρηστικής εκμετάλλευσης.

Ο Xiaofeng Gao εργαζόταν στο Cavan, σε επιχειρήσεις εστίασης υπό τον τίτλο Lam’s Asian Cuisine και Eskimo Pizza, μετά τη μετανάστευσή του στην Ιρλανδία το 2022.

Έδινε όλο τον μισθό του

Όπως αποκάλυψε στην Επιτροπή Σχέσεων στον Χώρο Εργασίας (WRC), υποχρεωνόταν να παραδίδει σχεδόν ολόκληρο τον μισθό του για να αποπληρώσει ένα “τέλος πρόσληψης” που ξεπερνούσε τις 30.000 ευρώ, ποσό που είχε καταβληθεί στην οικογένεια του εργοδότη του.

Ο Gao εργαζόταν έξι έως επτά ημέρες την εβδομάδα και, αφού πλήρωνε τις οφειλές, του έμεναν μόλις 60 ευρώ το μήνα για τις βασικές του ανάγκες. Η WRC διαπίστωσε ότι είχαν παραβιαστεί πολλαπλοί εργατικοί νόμοι, μεταξύ αυτών ο Νόμος περί Πληρωμής Μισθών και ο Νόμος περί Ίσης Απασχόλησης.

Αποζημίωση 155.000 ευρώ

Η απόφαση προέβλεψε αποζημίωση 43.582 ευρώ για ανεπαρκείς μισθούς, 60.000 ευρώ για διακρίσεις, 21.922 ευρώ για παραβίαση του κατώτατου μισθού, καθώς και πρόσθετα ποσά για απλήρωτες υπερωρίες, εργασία τις Κυριακές και μη χορήγηση αναπαυτικών διαλειμμάτων.

Ο Κινέζος εργάτης, που εκπροσωπήθηκε από το Κέντρο Δικαιωμάτων Μεταναστών Ιρλανδίας (MRCI), κατήγγειλε ότι υπέστη εκφοβισμό και ότι το διαβατήριό του κατασχέθηκε από τον εργοδότη, γεγονός που εμπόδισε την αποχώρησή του μέχρι να παρέμβει η ιρλανδική αστυνομία.

Ο αξιωματούχος της WRC, Shay Henry, χαρακτήρισε την υπόθεση «ιδιαίτερα σοβαρή», υπογραμμίζοντας ότι «οι διακρίσεις και η εκμετάλλευση στην εργασία ήταν εμφανείς».

Μετά την απόφαση, η συντονίστρια του MRCI, Sylwia Nowakowska, τόνισε ότι η υπόθεση αναδεικνύει την επείγουσα ανάγκη για ενίσχυση της προστασίας των μεταναστών εργαζομένων στην Ιρλανδία.

