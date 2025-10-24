Η απόλυτη ομοιότητα: Ζευγάρι από την Κίνα μπερδεύει κόσμο που τους κάνει για δίδυμα (vid)

Νεαρό ζευγάρι από επαρχία της Κίνας έχει προκαλέσει αίσθηση στα social media, αφού ο κόσμος δεν τους ξεχωρίζει, σε σημείο που τους μπερδεύει για δίδυμα.

Οι Liang Caiyu και He Xiansheng και οι δύο στα 20 τους, διατηρούν ένα κατάστημα με βότανα στην πόλη Dongguan της Κίνας. Προέρχονται και οι δύο από οικογένειες με μακρά παράδοση στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική, όμως στην αρχή δυσκολεύτηκαν να προσελκύσουν πελάτες.

Όλα άλλαξαν όταν άρχισαν να ανεβάζουν χιουμοριστικά βίντεο στο Douyin (την κινεζική εκδοχή του TikTok), στα οποία εμφανίζονται ντυμένοι παρόμοια, τονίζοντας έτσι ακόμη περισσότερο την ομοιότητά τους.

Η ομοιότητα είναι αδιανόητη: «Πηγαίνετε να κάνετε test DNA»

Η Liang αποκάλυψε πως στην αρχή δεν είχε παρατηρήσει πόσο πολύ μοιάζουν: «Όταν γνωριστήκαμε, δεν μου φάνηκε ότι έχουμε κοινά χαρακτηριστικά. Μόνο μετά από χρόνια που ζούμε και δουλεύουμε μαζί, το πρόσεξα, γίναμε σχεδόν ίδιοι!», είπε γελώντας.

Ο σύζυγός της, πιο εσωστρεφής από τη φύση του, δέχτηκε τελικά να συμμετάσχει στα βίντεο της, ακόμη και να μεταμφιεστεί σε γυναίκα, κάτι που έκανε τους followers να τους λατρέψουν.

Τα βίντεο του ζευγαριού έγιναν viral σε όλη την Κίνα, με πολλούς να αμφιβάλλουν αν είναι όντως παντρεμένοι ή… δίδυμα αδέλφια: «Πηγαίνετε να κάνετε ένα test DNA! Τι γίνεται αν είστε χαμένα αδέλφια;», έγραψε κάποιος. «Δεν μοιάζουν απλώς, είναι ολόιδιοι! Μέχρι και το διπλό πηγούνι τους ταιριάζει!», σχολίασε άλλος.

Παρότι η όλη ιστορία ξεκίνησε ως διαφημιστικό κόλπο για το μαγαζί τους, η Liang και ο He έχουν πλέον γίνει διαδικτυακοί σταρ, με χιλιάδες followers να περιμένουν κάθε νέο τους βίντεο.

Όπως λένε, δεν τους ενοχλούν τα σχόλια περί «ομοιότητας», αντιθέτως, έχουν μάθει να γελούν με αυτάq «Αν η αγάπη μας κάνει να μοιάζουμε τόσο, τότε μάλλον κάνουμε κάτι σωστά», λέει η Liang.

