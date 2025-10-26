Δύο συλλήψεις για τη «ληστεία του αιώνα» στο Μουσείο του Λούβρο (vid)

Μία εβδομάδα μετά τη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, οι γαλλικές αρχές πέρασαν χειροπέδες σε δύο άνδρες, οι οποίοι φέρονται να ανήκουν στην οργάνωση που άρπαξε τα ανεκτίμητα κοσμήματα του στέμματος.

Οι γαλλικές αρχές προχώρησαν σε δύο συλλήψεις για τη «ληστεία του αιώνα» στο Μουσείο του Λούβρου.

Ο πρώτος ύποπτος συνελήφθη το Σάββατο (25/10), την ώρα που επιχειρούσε να επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό την Αλγερία. Ο δεύτερος εντοπίστηκε λίγο αργότερα, στην περιοχή Σεν-Σεν-Ντενί του Παρισιού, από όπου κατάγονται και οι δύο.

Σύμφωνα με τη Le Parisien, πρόκειται για άνδρες περίπου 30 ετών, που θεωρούνται βασικά μέλη της τετραμελούς συμμορίας πίσω από την κλοπή-μαμούθ στο διάσημο μουσείο.

Αμύθητης αξίας τα λάφυρα από το Μουσείο του Λούβρου

Η ληστεία είχε στόχο τα πολύτιμα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος, ανεκτίμητης ιστορικής και καλλιτεχνικής αξίας. Μέχρι στιγμής, τα κλοπιμαία δεν έχουν βρεθεί και οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για τον εντοπισμό τους.

Η εξαφάνισή τους προκαλεί μεγάλη ανησυχία, καθώς πρόκειται για αντικείμενα που αποτελούν κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της Γαλλίας.

Το επόμενο βήμα των ερευνών: «Σκιές» μέσα από το ίδιο το μουσείο

Η υπόθεση παίρνει νέα τροπή μετά τις αποκαλύψεις της αστυνομίας πως μέλος της ομάδας ασφαλείας του Λούβρου είχε έρθει σε επαφή με τους δράστες. Το γεγονός αυτό ενισχύει τις υποψίες ότι η ληστεία ήταν καλά οργανωμένη εκ των έσω, με τη συμμετοχή ανθρώπων που γνώριζαν άριστα τη διάταξη και τα συστήματα του μουσείου.

Οι αρχές συνεχίζουν τις ανακρίσεις και αναζητούν τα υπόλοιπα δύο μέλη της συμμορίας, ενώ προσπαθούν να εντοπίσουν το πού βρίσκονται τα κοσμήματα. Η υπόθεση έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον στη Γαλλία και διεθνώς, καθώς το Λούβρο δεν είχε ξαναβρεθεί στο επίκεντρο τόσο τολμηρής ληστείας εδώ και δεκαετίες.

