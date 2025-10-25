Χαμός με Ελληνοαμερικανίδα influencer: Χόρευε στο νοσοκομείο δίπλα στον άρρωστο πατέρα της (vids)

Νεαρή Ελληνοαμερικανίδα έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων μετά τα βίντεο που ανέβασε όπου χορεύει στο δωμάτιο νοσοκομείου δίπλα στον άρρωστο πατέρα της.

Μια 24χρονη TikToker, η Athena Paris, βρέθηκε στο επίκεντρο και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις όταν επέλεξε να χορέψει μέσα σε νοσοκομείο, ενώ ο πατέρας της νοσηλευόταν με σοβαρά προβλήματα στην καρδιά και το ήπαρ.

Τα βίντεο που δημοσίευσε έγιναν γρήγορα viral, με πολλούς χρήστες να την κατηγορούν ότι μετέτρεψε μια δύσκολη οικογενειακή στιγμή σε υλικό για προβολές.

Η Paris, που διαθέτει πάνω από 1,5 εκατομμύριο ακόλουθους στο TikTok και προσπαθεί να αναπτύξει το κοινό της και σε Instagram και YouTube, ανέβασε αρκετά βίντεο όπου φαίνεται να χορεύει δίπλα στο κρεβάτι του πατέρα της.

Οι αναρτήσεις της influencer που προκάλεσε αντιδράσεις

Σε μία από τις αναρτήσεις, η λεζάντα έγραφε: «Κλωτσάω τη φυματίωση στον κ..ο». Όπως υποστήριξε η ίδια, ο χορός αποτελεί για εκείνη τρόπο να διαχειριστεί τη δύσκολη κατάσταση, χαρακτηρίζοντας την ασθένεια του πατέρα της ως «τη μεγαλύτερη δοκιμασία που έχουμε περάσει».

@athena.parriss We celebrate the little wins over here.. or at least his daughter does💁🏼‍♀️😁🙌 ♬ оригинальный звук - xit_MUSIQA_va_KLIPLAR_dunyosi

Σε άλλο βίντεο, η influencer εξήγησε πως θέλει να μεταδίδει «χαρά» μέσα στο νοσοκομείο: «Ευγνωμονώ τον Θεό που μου έδωσε χρόνο να σταθώ δίπλα στον πατέρα μου μέχρι να γίνει καλά». Συμπλήρωσε επίσης: «Δεν αντέχω τα νοσοκομεία, είναι πάντα μουντά… γι’ αυτό προσπαθώ να φέρνω μαζί μου θετική ενέργεια. Όχι θλίψη — μόνο χορό. Πιστεύω ότι μπορείς να περιβάλλεις κάποιον με τόση αγάπη, ώστε να αναρρώσει».

@athena.parriss Day 4 in the hospital and so far we have identified my dad has heart failure and liver failure. He is going in for a procedure today, and we are being optimistic! It’s better to be pro active then reactive when it comes to heart problems. He is nervous, but I am being strong for him, trying to occupy his mind and make him laugh even tho the hospital can be so depressing. On the positive my family has stepped up so much and this is the closest we have been in a long time. God is good, and my father has got a lot of life left to live. Just a little bump in the road💕 Please keep my family in your prayers.💞 ♬ You Rock My World - Michael Jackson

Παρόλα αυτά, στα περισσότερα βίντεο ο πατέρας της εμφανίζεται κουρασμένος και σιωπηλός στο παρασκήνιο, ενώ εκείνη χορεύει μπροστά στην κάμερα. Πολλοί θεατές βρήκαν τη στάση της προκλητική, με σχόλια που την κατηγορούσαν για έλλειψη ενσυναίσθησης και για εκμετάλλευση μιας προσωπικής στιγμής προς όφελος της δημοσιότητας.

Αργότερα, η Paris ανακοίνωσε ότι ο πατέρας της πήρε εξιτήριο, ανεβάζοντας νέο βίντεο έξω από το νοσοκομείο φυσικά, χορεύοντας ξανά. Η νέα ανάρτηση άναψε και πάλι συζητήσεις σχετικά με το κατά πόσο είναι κατάλληλο να δημιουργείται τέτοιου είδους περιεχόμενο σε τόσο ευαίσθητες περιστάσεις.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ