Η στιγμή που «πάγωσαν» όλοι στο GNTM: Διαγωνιζόμενη έπεσε με το κεφάλι από την καρέκλα (vid)

Η Ειρήνη έλαμψε και ξεχώρισε στο GNTM κατά τη διάρκεια της φωτογράφισής της, όμως λίγο πριν το τέλος της προσπάθειάς της όμως, είχε μια σοκαριστική πτώση.

Σε μια απαιτητική διαδικασία κλήθηκαν να υποβληθούν οι διαγωνιζόμενοι του GNTM το επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Star (24/10).

Η Ειρήνη που βρέθηκε μπροστά στους κριτές και στον φακό καλεσμένου φωτογράφου, Κοσμά Κουμιάνου, έπρεπε να ανταποκριθεί σε απαιτητικές πόζες πάνω σε σκαμπό,

Η νεαρή διαγωνιζόμενη του GNTM προσπάθησε να προσφέρει την καλύτερη δυνατή πόζα αλλά σε κάποια από αυτές έχασε την ισορροπία της και γλίστρησε από την βρεγμένη καρέκλα.

Η Ειρήνη έπεσε άτσαλα με τον αυχένα στο βρεγμένο δάπεδο κόβοντας την ανάσα των κριτών και των υπόλοιπων διαγωνιζόμενων. Αμέσως η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σηκώθηκε από τη θέση της και έσπευσε να δει αν είναι καλά, ή αν χτύπησε πολύ, η παίκτρια του GNTM.

«Είμαι εντάξει! Δεν χρειάζεται να έρθει κανένας, είμαι καλά» είπε τότε η Ειρήνη θέλοντας να συνεχίσει την προσπάθεια της στη νέα δοκιμασία του GNTM.

Μετά την φωτογράφιση, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου πλησίασε στα παρασκήνια την διαγωνιζόμενη και την ώρα που την εξέταζε γιατρός της παραγωγής, της ζήτησε να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις για να βεβαιωθούν ότι δεν έχει πάθει κάποια ζημιά.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ