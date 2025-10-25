Hib: Η πιο θανατηφόρα ασθένεια για την οποία ίσως δεν έχετε ακούσει ποτέ (vid)

H Hib ήταν η πιο θανατηφόρα ασθένεια που υπήρξε ποτέ. Μέχρι και σήμερα λίγοι είναι αυτοί που θυμούνται την ύπαρξή της και πόσα παιδιά είχε σκοτώσει.

Το τύπου B (Hib) είναι ένα βακτήριο που ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το 1892 από τον Richard Pfeiffer. Για δεκαετίες θεωρούνταν, λανθασμένα, πως προκαλεί τη γρίπη, καθώς βρέθηκε σε δείγματα ασθενών.

Στην πραγματικότητα, η Hib μπορεί να «ζει» αθόρυβα στη ρινική κοιλότητα χωρίς να προκαλεί συμπτώματα, αλλά όταν ενεργοποιηθεί, γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνο, ιδίως για τα παιδιά.

Πριν από το εμβόλιο: Η ασθένεια που «σάρωνε» τα πάντα στο πέρασμά της

Πριν από τη δεκαετία του 1980, το Hib ήταν η πιο συχνή αιτία βακτηριακής μηνιγγίτιδας στα παιδιά. Τα συμπτώματα περιλάμβαναν υψηλό πυρετό, πονοκέφαλο, δυσκαμψία στον αυχένα και εμετούς, ενώ στις σοβαρότερες περιπτώσεις προκαλούσε σπασμούς ή κώμα.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC), το ποσοστό θνητότητας μπορούσε να φτάσει το 40% χωρίς έγκαιρη ιατρική παρέμβαση.

Και όσοι επέζησαν, συχνά υπέφεραν από μόνιμες επιπλοκές, όπως απώλεια ακοής ή όρασης: «Ακόμα και με θεραπεία, 1 στα 20 παιδιά με μηνιγγίτιδα Hib πεθαίνει», εξηγεί το Vaccine Knowledge Project του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

Η ανατροπή που έφερε το εμβόλιο

Το πρώτο εμβόλιο Hib κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ το 1985, με βελτιωμένη εκδοχή δύο χρόνια αργότερα. Περιείχε ανενεργό τμήμα του βακτηρίου, αρκετό ώστε να κινητοποιήσει το ανοσοποιητικό, χωρίς να προκαλεί τη νόσο.

Σήμερα, ο εμβολιασμός έναντι στη Hib αποτελεί βασικό μέρος του παιδικού προγράμματος εμβολιασμού σε πολλές χώρες: Στις ΗΠΑ, τα παιδιά λαμβάνουν 3 έως 4 δόσεις μεταξύ 2 και 15 μηνών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το εμβόλιο χορηγείται σε μορφή «6 σε 1», που προστατεύει επίσης από διφθερίτιδα, τέτανο, κοκκύτη, πολιομυελίτιδα και ηπατίτιδα Β.

Πριν από τον εμβολιασμό, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραφε έως 1.500 κρούσματα Hib κάθε χρόνο, εκ των οποίων περίπου 900 ήταν μηνιγγίτιδες και 60 θάνατοι. Σήμερα, χάρη στο εμβόλιο, η ασθένεια έχει σχεδόν εξαφανιστεί στις ανεπτυγμένες χώρες.

Οι προκλήσεις που παραμένουν

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) εκτιμά ότι εξακολουθούν να καταγράφονται 3 εκατομμύρια σοβαρά περιστατικά Hib παγκοσμίως κάθε χρόνο. Η παγκόσμια κάλυψη εμβολιασμού βρίσκεται στο 78%, αλλά με τεράστιες ανισότητες, καθώς στην περιοχή του Δυτικού Ειρηνικού μόλις 34% των παιδιών λαμβάνουν το εμβόλιο.

Και καθώς τα ανθεκτικά στα αντιβιοτικά στελέχη του βακτηρίου αυξάνονται, η ανάγκη για καθολικό εμβολιασμό γίνεται ακόμα πιο επιτακτική.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ