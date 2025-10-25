Ο παράξενος λόγος που ο 13ος όροφος λείπει από πολλά κτίρια της Νέας Υόρκης

Σε πολλές ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης απουσιάζει ο 13ος όροφος για έναν ενδιαφέρον λόγο.

Αν βρεθεί κάποιος στη Νέα Υόρκη θα διαπιστώσει ότι στα περισσότερα κτίρια δεν 13ος όροφος και υπάρχει ένας ενδιαφέρον λόγος γι’ αυτό.

Έρευνα του StreetEasy το 2020 διαπίστωσε ότι από τα 629 κατοικήσιμα κτίρια στη Νέα Υόρκη, πάνω από το 90% δεν έχουν 13ο όροφο και τον αποκαλούν με άλλο όνομα, όπως «12Α».

Παράλληλα, η Otis Elevator εξηγεί ότι το 85% των ασανσέρ της πόλης δεν έχουν κουμπί για τον 13ο όροφο, αλλά πηδούν από το 12 στο 14, χρησιμοποιώντας τον «χαμένο» όροφο ως αποθηκευτικό χώρο.

Η απουσία του 13ου ορόφου εξυπηρετεί

Η αφαίρεση του 13ου ορόφου εξυπηρετεί τόσο τους ιδιοκτήτες ακινήτων όσο και τους ξενοδόχους, με τη δημοσκόπηση της Gallup το 2007 να αποκαλύπτει ότι το 13% των ερωτηθέντων δήλωσε πως θα ένιωθε «ανησυχία» αν έμενε στον 13ο όροφο.

Ο παρουσιαστής Andy Cohen μίλησε στη New York Post για το duplex διαμέρισμά του στο West Village, όπου ο αριθμός πήγαινε από τον 12ο στον 14ο όροφο. «Έμενα στον 12ο και στον 14ο και ήταν αρκετά περίεργο για μένα να το συνηθίσω», είπε.

«Αλλά φανταστείτε να πρέπει να το εξηγήσω στα παιδιά μου όταν μάθαιναν να μετρούν! Παρόλα αυτά, είναι αδιαμφισβήτητο ότι το 14 ακούγεται καλύτερα από το 13. Είναι ένα δίλημμα από όπου κι αν το δεις», συμπλήρωσε.

Γιατί λοιπόν λείπει ο 13ος όροφος;

Ο Andrew Alpern, αρχιτέκτονας και δικηγόρος, είπε στην Post: «Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο που για άγνωστο λόγο, θεωρούν τον αριθμό 13 γρουσούζικο. Κι όμως, υπάρχουν πολλοί που αποφεύγουν τον αριθμό 13. Από την οπτική γωνία ενός κατασκευαστή, ο ιδιοκτήτης ενδιαφέρεται να νοικιάσει τον χώρο και δεν θέλει τίποτα να σταθεί εμπόδιο σε αυτό. Έτσι, το 13 βγαίνει από τη μέση», ανέφερε.

«Κάποιος έπρεπε να το ξεκινήσει. Ίσως κάποιος ιδιοκτήτης ανακάλυψε ότι οι άνθρωποι δεν ήθελαν να νοικιάσουν διαμέρισμα στον 13ο όροφο. Έτσι τον αφαίρεσε. Μετά τον αντέγραψε ένας δεύτερος ιδιοκτήτης, και τελικά έγινε έθιμο, όπως το να βάζεις δύο γλάστρες με κέδρους στην είσοδο ή να χρησιμοποιείς πράσινη τέντα. Είναι από αυτά τα “νέα-υορκέζικα” πράγματα», εξήγησε.

Και θρησκευτικός λόγος

Η Undivided Real Estate τόνισε ότι μπορεί να υπάρχει και θρησκευτικό στοιχείο, εκτός από τις δεισιδαιμονίες και τις προκαταλήψεις. «Δεν υπάρχει ξεκάθαρη εξήγηση για το γιατί ο 13ος όροφος θεωρείται γρουσούζικος. Κάποιοι λένε ότι πηγάζει από τη Βίβλο, καθώς ο Ιούδας ήταν ο 13ος καλεσμένος στον Μυστικό Δείπνο», ανέφερε.

«Άλλοι λένε ότι οφείλεται στο ότι υπάρχουν μόνο 12 μήνες στον χρόνο, οπότε το 13 αντιπροσωπεύει το άγνωστο και τη μη οικειότητα. Όπως και να ’χει, ο φόβος για τον αριθμό 13 είναι πολύ πραγματικός και έχει ακόμη και δική του λέξη — τρισκαιδεκαφοβία (ο φόβος για τον αριθμό δεκατρία). Γι’ αυτό πολλά κτίρια παραλείπουν τον αριθμό 13 και κάποιοι αγοραστές σπιτιών αποφεύγουν οτιδήποτε περιέχει τον γρουσούζικο αριθμό», πρόσθεσε.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν κάποια διάσημα κτίρια στη Νέα Υόρκη με 13ο όροφο, όπως το Flatiron Building και το Empire State Building.