Τρομακτική διαπίστωση των Νορβηγών: «Ο Πούτιν συγκεντρώνει πυρηνικά όπλα και επιτίθεται σε υποβρύχια στον Αρκτικό Κύκλο»

Νορβηγός υπουργός ισχυρίζεται ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν συγκεντρώνει πυρηνικά όπλα και επιτίθεται σε υποβρύχια στον Αρκτικό Κύκλο, με την Ρωσία να προετοιμάζονται για πόλεμο με το ΝΑΤΟ.

Ένας τρομακτικός ισχυρισμός έρχεται δια στόματος του υπουργού Άμυνας της Νορβηγίας. Ο Τόρε Σάντβικ θεωρεί ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν συγκεντρώνει πυρηνικά όπλα και επιτίθεται σε υποβρύχια στον Αρκτικό Κύκλο, καθώς η χώρα του προετοιμάζεται για πόλεμο με το ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τον Νορβηγό υπουργό, η χώρα του διαπίστωσε ότι η Ρωσία αύξησε τη στρατιωτική της παρουσία στην Αρκτική, ιδιαίτερα στη χερσόνησο Κόλα. Ο πολιτικός είπε επίσης, ότι ο Πούτιν προσπαθούσε να καταλάβει την περιοχή της Αρκτικής όπου ο στόλος της βασίζεται στο να εμποδίσει τις θαλάσσιες οδούς προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ εάν ξεσπάσει πόλεμος.

«Η Ρωσία χτίζεται στη χερσόνησο Κόλα... όπου βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα οπλοστάσια πυρηνικών κεφαλών στον κόσμο», δήλωσε ο Σάντβικ στην εφημερίδα The Telegraph. «Αυτά τα πυρηνικά όπλα δεν είναι μόνο στραμμένα προς τη Νορβηγία, αλλά προς το Ηνωμένο Βασίλειο και πάνω από τον πόλο προς τον Καναδά και τις ΗΠΑ. Είμαστε τα μάτια και τα αυτιά του ΝΑΤΟ σε αυτή την περιοχή και βλέπουμε ότι δοκιμάζουν νέα όπλα, για παράδειγμα υπερηχητικούς πυραύλους, και δοκιμάζουν πυρηνικές τορπίλες και πυρηνικές κεφαλές», πρόσθεσε.

Ο ρόλος της χερσονήσου Κόλα

Η χερσόνησος Κόλα, φημισμένη για τη φιλοξενία του πιο συμπυκνωμένου αποθέματος πυρηνικών όπλων στον κόσμο, διαδραματίζει βασικό ρόλο στην ικανότητα «δεύτερης επίθεσης» του Κρεμλίνου.

Στην πυρηνική στρατηγική, ο όρος «δεύτερο χτύπημα» αναφέρεται στην ικανότητα ενός έθνους να προβεί σε αντίποινα μετά από ένα αρχικό πυρηνικό χτύπημα από έναν αντίπαλο. Ένα παράδειγμα αυτού είναι η πυρηνική αποτροπή Trident του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η χερσόνησος Κόλα, που ιστορικά φιλοξενεί τον ρωσικό Βόρειο Στόλο ιδρύθηκε προηγουμένως το 1733 για να διαφυλάξει τους αλιευτικούς και εμπορικούς δρόμους της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Ωστόσο, σήμερα, σύμφωνα με τον Τόρε Σάντβικ, η περιοχή έχει πιο απειλητικό σκοπό. Σύμφωνα με τον πολιτικό, παρόλο που ο Πούτιν έχει υποστεί σημαντικές απώλειες στην Ουκρανία, με ένα εκατομμύριο στρατιώτες νεκρούς, ο Βόρειος Στόλος παραμένει άθικτος και εξακολουθεί να αναπτύσσεται.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η Ρωσία έχει εκτοξεύσει μια νέα φρεγάτα και ένα υποβρύχιο πολλαπλών ρόλων. Σύμφωνα με τον Νορβηγό υπουργό, η πιο επικίνδυνη πτυχή της Ρωσίας σήμερα, είναι τα υποβρύχιά της. Πριν από την τελευταία του ανάπτυξη, ο ρωσικός στόλος περιελάμβανε τουλάχιστον 16 πυρηνοκίνητα υποβρύχια και τον προηγμένο υπερηχητικό πύραυλο Tsirkon, ικανό να ταξιδεύει με ταχύτητες έως και οκτώ φορές την ταχύτητα του ήχου.

