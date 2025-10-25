Οι επιστήμονες επιβεβαιώνουν ότι UFO παρακολουθούσαν πυρηνικές δοκιμές στη Γη από τη δεκαετία του 1940

Αποδεικτικά στοιχεία δραστηριότητας μη ανθρώπινης νοημοσύνης κοντά σε πυρηνικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ αποκτούν επιστημονική επιβεβαίωση.

Χιλιάδες αντικείμενα που έχουν πιθανότατα να έχουν σταλεί από εξωγήινο πολιτισμό ενδέχεται να παρακολουθούσαν τις πυρηνικές δοκιμές στη Γη ήδη από τη δεκαετία του 1940.

Μια πρωτοποριακή μελέτη δημοσιεύτηκε πρόσφατα, παρέχοντας επαληθευμένα στοιχεία ότι κάτι ή κάποιος παρακολουθούσε τις πυρηνικές μας εγκαταστάσεις από το διάστημα πολύ πριν οι άνθρωποι εκτοξεύσουν τον πρώτο δορυφόρο σε τροχιά.

Τι είναι τα «transients» που εμφανίζονταν στον ουρανό

Η Δρ Μπεατρίζ Βιγιαροέλ από το Nordic Institute for Theoretical Physics στη Σουηδία αποκάλυψε μια σαφή σύνδεση μεταξύ πυρηνικών δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν από το 1949 έως το 1957 και της αύξησης του αριθμού μυστηριωδών φωτεινών σημείων, που ονομάζονται «transients» (παροδικά φαινόμενα), τα οποία εμφανίζονταν στον ουρανό.

Οι επιστήμονες δεν πιστεύουν ότι αυτά τα «transients» είναι φυσικό φαινόμενο. Σύμφωνα με τη Βιγιαροέλ, εμφάνιζαν χαρακτηριστικά έντονης ανακλαστικότητας, σαν καθρέφτης, ενώ έδειχναν ακόμη και περιστροφή, σαν ιπτάμενο δίσκο. Η δημοσίευση των ευρημάτων αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο, καθώς τα περισσότερα επιστημονικά άρθρα που αφορούν την ύπαρξη «Μη Αναγνωρισμένων Ανωμάλων Φαινομένων» (UAPs) απορρίπτονται από την επιστημονική κοινότητα.

Το γεγονός ότι η εργασία πέρασε επιτυχώς από αξιολόγηση ομοτίμων σημαίνει πως και άλλοι επιστήμονες εξέτασαν τα δεδομένα και δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν κάτι που θα καθιστούσε τα ευρήματα αβάσιμα ή άλλη μία ατεκμηρίωτη ιστορία για UFO. Συνολικά, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι τα μυστηριώδη «transients» είχαν 45% περισσότερες πιθανότητες να καταγραφούν στον ουρανό λίγο πριν ή αμέσως μετά από μια πυρηνική δοκιμή.

«Πρόκειται για αντικείμενα πριν από το Sputnik 1, όταν οι άνθρωποι δεν είχαν τίποτα εκεί πάνω. Και αυτά τα πράγματα, ό,τι κι αν είναι, πρέπει να είναι πραγματικά επίπεδα, ανακλαστικά σαν καθρέφτης. Προσωπικά δεν γνωρίζω κάτι φυσικό που να μοιάζει έτσι», δήλωσε η Βιγιαροέλ.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Scientific Reports από τη Βιγιαροέλ και τον Δρ Στίβεν Μπρουλ, ανέλυσε μυστηριώδη αντικείμενα που έμοιαζαν με αστέρια και εντοπίστηκαν σε παλιές φωτογραφίες από το Palomar Observatory Sky Survey στην Καλιφόρνια, κατά την πρώιμη πυρηνική εποχή των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Σοβιετικής Ένωσης.

Οι πυρηνικές δοκιμές και τα UFO

Οι ερευνητές εστίασαν σε 124 υπέργειες πυρηνικές δοκιμές που διεξήχθησαν από τις τρεις χώρες, εκρήξεις στον αέρα, όχι υπόγειες όπως πραγματοποιούνται σήμερα. Τα άγνωστα αντικείμενα εμφανίζονταν για λίγο και μετά εξαφανίζονταν και καταγράφηκαν σε φωτογραφίες πριν οι άνθρωποι αρχίσουν να εκτοξεύουν οποιασδήποτε μορφής συσκευές στο διάστημα, επομένως δεν μπορούν να εξηγηθούν ως ανθρώπινα κατασκευάσματα.

Οι ερευνητές δεν διαπίστωσαν μόνο ότι οι θεάσεις UFO αυξάνονταν τις ημέρες των πυρηνικών δοκιμών, αλλά και ότι ο συνολικός αριθμός των transients στις φωτογραφίες αυξήθηκε κατά 8,5%. Τα αγνώστου ταυτότητας αντικείμενα εμφανίζονταν με τη μεγαλύτερη συχνότητα την ημέρα μετά από μια πυρηνική δοκιμή, γεγονός που καθιστά απίθανη την εξήγηση ότι επρόκειτο απλώς για ίχνη ή νέφη που δημιουργήθηκαν από τις εκρήξεις.

«Η φύση μπορεί πάντα να μας εκπλήξει με κάτι που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε. Άρα δεν μπορώ να αποκλείσω ότι μπορεί να υπάρχει κάποια άλλη εξήγηση, πέρα από τη φαντασία μου», δήλωσε η Βιγιαροέλ στο NewsNation. «Αλλά από όσα βλέπω, δεν μπορώ να βρω καμία άλλη συνεπή εξήγηση πέρα από το ότι εξετάζουμε κάτι τεχνητό», πρόσθεσε.

Ο ερευνητής δημοσιογράφος και συγγραφέας Ρος Κούλτχαρτ σχολίασε: «Οι επιπτώσεις είναι ότι αυτό μπορεί να είναι η πρώτη επιστημονική απόδειξη ύπαρξης μη ανθρώπινης νοημοσύνης».

Η Βιγιαροέλ δεν μπορούσε να πει με βεβαιότητα αν τα αντικείμενα που εντοπίστηκαν σε γήινη τροχιά τη δεκαετία του 1950 βρίσκονται ακόμα εκεί, αλλά σημείωσε ότι, εφόσον όντως κατασκευάστηκαν από μη ανθρώπινη νοημοσύνη, μπορεί ακόμα να περιφέρονται γύρω από τον πλανήτη.

Οι επιστήμονες εντόπισαν πάνω από 100.000 transients κατά τις παρατηρήσεις τους, με περίπου 35.000 μόνο στο βόρειο ημισφαίριο. Η μελέτη διαπίστωσε σχεδόν 60 από αυτά τα τεχνητά αντικείμενα σε τροχιά τις ημέρες που υπήρχαν πυρηνικές δοκιμές και αναφορές αυτοπτών μαρτύρων για UFO. Ο αριθμός μειωνόταν σε 40 transients τις ημέρες που συνέβαινε μόνο ένα από τα δύο γεγονότα...

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ