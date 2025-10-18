Ο πιο βαθύς σταθμός μετρό στον κόσμο βρίσκεται 40 ορόφους κάτω από την πόλη: Περπατάς 38 λεπτά για να φτάσεις (vid)

Μια διαδρομή πάνω από μισή ώρα με τα πόδια πρέπει να διανύσει κάποιος για να φτάσει στον βαθύτερο σταθμό μετρό στον κόσμο.

Ολόκληρο ταξίδι πρέπει να κάνει κάποιος για να φτάσει σε ένα σταθμό του μετρό σε πόλη της Κίνας, που κατέχει τον τίτλο «του βαθύτερου σταθμού μετρό στον κόσμο».

Οι πόλεις που διαθέτουν εκτεταμένο σύστημα μετρό, προσφέρουν μεγάλη ευκολία και άνεση στις μετακινήσεις των πολιτών τους. Όμως δεν ισχύει το ίδιο για την πόλη στην Κίνα, όπου βρίσκεται ο βαθύτερος σταθμός μετρό στον κόσμο.

Οι επιβάτες κλείνουν τα αυτιά τους κατά την κατάβαση

Ο σταθμός του μετρό βρίσκεται τόσο βαθιά κάτω από την πόλη, που οι επιβάτες παραπονιούνται ότι «βουλώνουν» τα αυτιά τους κατά τη διάρκεια της κατάβασης, κάτι που απαιτεί τη χρήση έως και οκτώ ανελκυστήρων.

Όσοι θέλουν να αποφύγουν αυτή την αίσθηση, προτιμούν να χρησιμοποιούν τις κυλιόμενες σκάλες, καθώς η σταδιακή κάθοδος δίνει περισσότερο χρόνο στα αυτιά να προσαρμοστούν στην αλλαγή της πίεσης, μειώνοντας την ενόχληση.

Ωστόσο, η ταχύτητα των ανελκυστήρων δεν συγκρίνεται με τίποτα, αφού η κάθοδος διαρκεί περίπου ένα λεπτό, πολύ περισσότερο από ένα συνηθισμένο ταξίδι με ασανσέρ.

Πού βρίσκεται ο σταθμός

Ο συγκεκριμένος σταθμός Βρίσκεται στον σταθμό Hongyancun Station, στην πόλη Chongqing της Κίνας, σε βάθος 116 μέτρων κάτω από την επιφάνεια, περίπου όσο 40 όροφοι κάτω από το έδαφος.

Για να καταλάβει κάποιος το μέγεθος, αρκεί να τον συγκρίνει με τον βαθύτερο σταθμό μετρό στις Ηνωμένες Πολιτείες (Washington Park Station στο Portland της Oregon) που βρίσκεται σε βάθος 79 μέτρων.

Η μορφολογία του εδάφους είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους ο σταθμός στο Chongqing έπρεπε να κατασκευαστεί τόσο βαθιά. Η περιοχή είναι διάσημη για τους λόφους και τους ελικοειδείς δρόμους της, οπότε οι μηχανικοί επέλεξαν να δημιουργήσουν έναν σταθμό βαθιά μέσα στη γη για να αποφύγουν το έντονα ανώμαλο έδαφος.

Αν και ίσως κάποιος να περίμενε ότι ένας τόσο βαθύς σταθμός θα ήταν παλιός και φθαρμένος, στην πραγματικότητα είναι σχετικά καινούργιος καθώς εγκαινιάστηκε το 2022. Χάρη σε αυτό, κατασκευάστηκε με σύγχρονες μεθόδους, σε αντίθεση με παλαιότερους σταθμούς της χώρας.

Οι εργάτες έκαναν 38 λεπτά για να ανέβουν με τα πόδια

Εντυπωσιακό είναι επίσης, ότι ο σταθμός ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις 400 ημέρες, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Οι εργάτες παραδέχτηκαν ότι ήταν ένα τεράστιο έργο, καθώς χρειάζονταν περίπου 38 λεπτά για να ανέβουν με τα πόδια τις σκάλες από το επίπεδο του σταθμού μέχρι την επιφάνεια, κάτι που παρομοίασαν με το να ανεβαίνεις ένα βουνό κάθε μέρα.

Μάλιστα, η πόλη φιλοξενεί τον Hongyancun Metro Vertical Marathon, όπου δρομείς ανεβαίνουν 860 σκαλιά με υψομετρική διαφορά 141 μέτρων μεταξύ δύο εισόδων, για να τιμήσουν το εντυπωσιακό αυτό τεχνικό έργο.

Έτσι, αν βρεθείτε ποτέ στο κέντρο της Κίνας, στην Chongqing, αξίζει να πάρετε το μετρό απλώς και μόνο για να μπορείτε να πείτε ότι έχετε επισκεφθεί τον βαθύτερο σταθμό του κόσμου.

