Τουρκικό δικαστήριο δικαίωσε γυναίκα επειδή ο άνδρας της την είχε αποθηκεύσει στο κινητό ως «Χοντρούλα»
Δικαστήριο στην Τουρκία καταδίκασε έναν άνδρα να πληρώσει χρηματική και ηθική αποζημίωση στην πρώην σύζυγό του, όταν αποκαλύφθηκε ότι την είχε αποθηκεύσει στο κινητό του με το όνομα «Tombek», που στα τουρκικά σημαίνει «Χοντρούλα».
Σύμφωνα με το Haberler, η υπόθεση εκδικάστηκε στην πόλη Ουσάκ, όπου η γυναίκα υποστήριξε ότι το υποτιμητικό παρατσούκλι ήταν προσβλητικό και εξευτελιστικό, επηρεάζοντας σοβαρά τη σχέση τους.
Δικαστική απόφαση με... προεκτάσεις
Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε πως ο άνδρας ήταν υπεύθυνος για ηθική βλάβη, καθώς η επιλογή του ονόματος προσέβαλε την αξιοπρέπεια της συζύγου του. Το δικαστήριο διέταξε την καταβολή αποζημίωσης και η απόφαση πλέον θεωρείται δεδικασμένη, δημιουργώντας νομικό προηγούμενο για παρόμοιες περιπτώσεις στο μέλλον.
«Ίσως να το είπε χαϊδευτικά»
Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στα social media στην Τουρκία, με τους χρήστες να διχάζονται. Ορισμένοι χαιρέτισαν την απόφαση ως σημαντική νίκη για τον σεβασμό και την ισότητα, ενώ άλλοι τη χαρακτήρισαν υπερβολική.
«Το «χοντρούλα» δεν είναι πάντα προσβολή, μπορεί να ακούγεται και χαριτωμένο», έγραψε ένας σχολιαστής στο διαδίκτυο. «Πιθανόν ο σύζυγος να μην το εννοούσε κακοπροαίρετα. Κρίμα που τόσο μικρά πράγματα οδηγούν τις οικογένειες στα δικαστήρια», πρόσθεσε άλλος.
