ΛΕΞ - «Σπασμένη Φλέβα»: Το νέο τραγούδι του για την ταινία του Γιάννη Οικονομίδη κυκλοφόρησε

Ο ΛΕΞ υπογράφει το τραγούδι «Σπασμένη Φλέβα» για τη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη. Διαθέσιμο τώρα σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Η αναμονή για τη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, «Σπασμένη Φλέβα», κορυφώνεται, καθώς η Tanweer ετοιμάζεται να την κυκλοφορήσει στις 27 Νοεμβρίου. Μέσα σε αυτό το πυκνό, αστικό δράμα, έρχεται να προστεθεί μια συνεργασία που ήδη συζητιέται: ο ΛΕΞ υπογράφει το ομώνυμο τραγούδι της ταινίας.

Το κομμάτι, που μόλις κυκλοφόρησε σε όλες τις πλατφόρμες, συνδέεται άμεσα με τον σκοτεινό και ωμό κόσμο του Οικονομίδη. Ο ΛΕΞ δανείζει τη φωνή και το βλέμμα του σε έναν εγωκεντρικό αφηγητή που περιγράφει μια ζωή βουτηγμένη στη βία, το ψέμα και τα χρέη.

«Εκεί που το όνειρο πεθαίνει, ζουν οι κυνηγημένοι», λέει σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς στίχους, συνοψίζοντας την ατμόσφαιρα της ταινίας και το κλίμα της ασφυξίας που την περιβάλλει.

Ένα τραγούδι με αυτοκριτική και ωμότητα

Στη «Σπασμένη Φλέβα», ο ΛΕΞ ακροβατεί ανάμεσα στην αυτογνωσία και την ειρωνεία, παραμένοντας πιστός στη σκληρή, ποιητική του γλώσσα. Στο ρεφρέν, η φωνή του αποκτά σχεδόν εξομολογητικό τόνο: «Είμαι ο χειρότερος άνθρωπος της γης… Αν μπορείς, αγάπησέ με λίγο».

Οι στίχοι κουβαλούν τη μελαγχολία του δρόμου, το βάρος των επιλογών και τη ρεαλιστική απουσία λύτρωσης - στοιχεία που ταιριάζουν απόλυτα με την κινηματογραφική ματιά του Οικονομίδη.

«Σπασμένη Φλέβα»: Μια ταινία που υπόσχεται ένταση και συναίσθημα

Σε σενάριο του Γιάννη Οικονομίδη και του Βαγγέλη Μουρίκη, η «Σπασμένη Φλέβα» κινείται στο γνώριμο κινηματογραφικό σύμπαν του σκηνοθέτη: ωμή, αληθινή, γεμάτη ανθρώπους στα όρια. Αυτή τη φορά όμως, το δράμα αποκτά τραγικό τέμπο, με ήρωες παγιδευμένους στις δικές τους εμμονές και αδιέξοδα.

Η χρήση του τραγουδιού μέσα στην ταινία λειτουργεί σχεδόν λυτρωτικά. Δημιουργεί μια έντονη συναισθηματική κορύφωση που, όπως σχολιάζουν όσοι την είδαν στη δημοσιογραφική προβολή, μένει στο μυαλό και μετά τους τίτλους τέλους.

