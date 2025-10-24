Φρίκαρε παίκτης του First Dates με τις αξύριστες μασχάλες του ραντεβού του: «Είδα τον ευχούλη» (vid)

Άβολο σκηνικό στο First Dates με διαγωνιζόμενη που σήκωσε τις μασχάλες της και φρίκαρε το ραντεβού της.

Το ραντεβού του Άρη με τη Χλόη στο First Dates ξεκίνησε με θετική ενέργεια, πειράγματα και αρκετό χιούμορ. Οι δυο τους έδειχναν να περνούν καλά μέχρι που μια αυθόρμητη κίνηση άλλαξε τη ροή της συνάντησης.

Όταν η Χλόη σήκωσε τα χέρια της για να φτιάξει τα μαλλιά της, ο Άρης παρατήρησε τις αξύριστες μασχάλες της. Κράτησε την ψυχραιμία του, δεν σχολίασε τίποτα εκείνη τη στιγμή, αλλά αργότερα στην κάμερα εξομολογήθηκε το πως ένιωσε.

«Είδα τον ευχούλη»

Ο Άρης, που είναι και αγρότης, περιέγραψε την εντύπωσή του στην κάμερα με χιούμορ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όταν έκανε την κίνηση του μπαλέτου… και είδα τον ευχούλη, δεν ήταν και το καταλληλότερο, αυτό που ήθελα να δω ρε παιδί μου».

Η ατάκα έγινε φυσικά viral, με τους χρήστες στα social media να σχολιάζουν τη σκηνή ως «το απόλυτο cringe αλλά και αστείο στιγμιότυπο του επεισοδίου».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Άρης αποκάλυψε ότι κάποτε είχε ντυθεί γυναίκα σε καρναβάλι, φορώντας ακόμα και τακούνια. Η Χλόη, γελώντας, του είπε: «Είσαι έτοιμος για drag queen!»

Η αντίδρασή του; Απόλυτη σύγχυση: «Τι είναι αυτό;» ρώτησε, για να ακολουθήσει ένα μικρό «πολιτισμικό σοκ» όταν εκείνη του εξήγησε.

Δεν ήταν γραφτό να ταιριάξουν: Εκείνος αγρότης, αυτή vegan!

Παρότι το ραντεβού κύλησε με γέλιο, η συνέχεια ήταν μάλλον προδιαγεγραμμένη. Όπως είπε η Χλόη στην κολλητή της μετά τη συνάντηση: «Μου φέρανε αγρότη… σφάζει ζωάκια!»

Η ίδια είναι

, κάτι που από μόνο του έκανε το ταίριασμα αρκετά πιο δύσκολο.

