Η «πιο γλυκιά μελωδία»: Το τραγούδι που κάνει τη σοκολάτα να έχει καλύτερη γεύση (vid)

Μπορεί η μουσική να κάνει τη σοκολάτα πιο γλυκιά; Κι όμως μπορεί! Επιστήμονες δημιούργησαν το πρώτο τραγούδι που βελτιώνει τη γεύση της και είναι διαθέσιμο στο Spotify.

Η Νάταλι Χάιασινθ, μουσικολόγος από το Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, δημιούργησε ένα ξεχωριστό τραγούδι που, κυριολεκτικά, κάνει τη σοκολάτα να φαίνεται πιο γλυκιά και απολαυστική.

Το τραγούδι ονομάζεται «Sweetest Melody» («Η πιο γλυκιά μελωδία») και αποτελεί προϊόν 60 χρόνων ερευνών γύρω από το φαινόμενο της πολυαισθητηριακής αντίληψης (multisensory integration), δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο ο ήχος επηρεάζει τη γεύση.

Όταν η μουσική αλλάζει τη γεύση της σοκολάτας

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι απαλές μελωδίες και ματζόρε κλίμακες ενισχύουν τη γλυκύτητα και τη βελούδινη υφή της σοκολάτας, ενώ οι οξείες νότες κάνουν τη γεύση της πιο πικρή. Από την άλλη, οι γρήγοροι ρυθμοί «ταιριάζουν» καλύτερα με φαγητό τύπου fast food παρά με επιδόρπια.

Με βάση αυτά τα στοιχεία, η Χάιασινθ συνεργάστηκε με τη βρετανική εταιρεία σοκολάτας Galaxy Chocolate για να δημιουργήσουν ένα μουσικό κομμάτι που κάνει τη σοκολάτα να έχει πιο «πλούσια» και γλυκιά γεύση.

Το τραγούδι που… λιώνει μαζί με τη σοκολάτα

Το «Sweetest Melody» έχει ρυθμό 78 BPM και διάρκεια 90 δευτερολέπτων, ακριβώς όσο χρειάζεται για να λιώσει η σοκολάτα στη γλώσσα. Στο κομμάτι υπάρχουν μουσικά όργανα όπως το πιάνο (για αίσθηση γλυκύτητας), αρκετά έγχορδα (για βελούδινη υφή) κι η άρπα (για απαλή, ευχάριστη αίσθηση).

Σύμφωνα με τη Galaxy, το αποτέλεσμα μετατρέπει τη σοκολάτα από ένα απλό γλύκισμα σε μια συμφωνία των αισθήσεων: «Η πρωτοβουλία αυτή δείχνει πως η απόλαυση της σοκολάτας μπορεί να γίνει μια εμπειρία που αγγίζει όλες τις αισθήσεις. Η δύναμη της μουσικής να ενισχύει τη γεύση είναι πραγματικά συναρπαστική», ανέφερε η μουσικολόγος.

Αν θέλετε να δοκιμάσετε τη «γλυκιά εμπειρία» μόνοι σας, το «Sweetest Melody» είναι διαθέσιμο στο YouTube και το Spotify.

