Η Λένα Ζευγαρά απάντησε για τις φήμες σχετικά με τον Κέντρικ Ναν: «Δεν μου δημιούργησε θέμα» (vid)

Η απάντηση της Λένας Ζευγαρά για τις φήμες που την ήθελα να έχει σχέση με τον άσο του Παναθηναϊκού, Κέντρικ Ναν.

Η Λένα Ζευγαρά φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Unblock» της Ελίνας Παπίλα και μεταξύ άλλων μίλησε για τις φήμες και τα δημοσιεύματα που την ήθελαν να έχει σχέση με τον άσο του Παναθηναϊκού, Κέντρικ Ναν.

Η γνωστή τραγουδίστρια δεν απέφυγε να μιλήσει στην εκπομπή στο YouTube για το συγκεκριμένο ζήτημα, τονίζοντας ότι όλα αυτά που κυκλοφόρησαν δεν της δημιούργησαν κανένα θέμα. «Εδώ εξεπλάγην εγώ. Το αστείο ξέρεις ποιο είναι; Δεν τον ξέρω. Δεν γνωρίζω τον άνθρωπο προσωπικά. Όταν το άκουσα αυτό είπα “Μα δεν τον έχω δει ποτέ τον άνθρωπο”. Δεν μπορώ να μιλήσω και να δώσω βάση σε φήμες, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και δημιουργούν προβλήματα. Ο άνθρωπος έχει γυναίκα, έχει παιδί. Εγώ έχω τους γονείς μου, έχω οικογένεια, δεν μπορείς να βγαίνει ο καθένας και να λέει κάτι», σχολίασε η Λένα Ζευγαρά.

«Δεν ξέρω πώς ξεκίνησε και δεν θέλω και να ασχοληθώ γιατί όλο αυτό είναι λάθος να συμβαίνει. Είναι ένας άνθρωπος που έχει παιδιά και εγώ έχω τον μπαμπά μου, τη μαμά μου ή μπορεί να έχω έναν άνθρωπο στη ζωή μου, δεν ξέρω τι. Δεν μπορείς να παίρνεις ονόματα, επειδή είσαι πίσω από ένα προφίλ, το οποίο δεν δείχνεις καν το όνομα σου. Το βλέπω ότι συμβαίνει και σε συναδέλφους μου, εξαιτίας της μεγάλης ανάπτυξης των social. Για μένα είναι τραγικό, είναι έγκλημα», πρόσθεσε η τραγουδίστρια.

«Αυτό που με βγάζει εκτός ορίων είναι ότι θέλεις να πεις κάτι; Πες το επώνυμα. Γιατί ασχολείσαι με ζωές και πράγματα που δεν υφίστανται; Σαν να είναι σε άλλο πλανήτη και δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μη λέτε για να πείτε. Δεν μου δημιούργησε εμένα θέμα, αλλά τα θεωρώ περιττά. Εγώ είμαι εδώ για να τραγουδάω και τη μουσική μου, όχι για τα σχόλια», συμπλήρωσε η Λένα Ζευγαρά.

