Check-In Chicken: Το πιο αγχωτικό κόλπο για να πετύχεις την τέλεια θέση στο αεροπλάνο

Ξέχνα τις ταξιδιωτικές συμβουλές του τύπου «πάρε μόνο χειραποσκευή» ή «κάνε online check-in νωρίς». Το TikTok φαίνεται πως έχει βρει κάτι καλύτερο ή πιο τρελό: το Check-In Chicken.

Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων στα αεροπλάνα: εκείνοι που χρειάζονται απεγνωσμένα το παράθυρο για να βλέπουν τα σύννεφα (ή για να κοιμούνται ακουμπώντας στο τοίχωμα), και εκείνοι που θέλουν διάδρομο για να σηκώνονται όποτε θέλουν χωρίς να κάνουν παρκούρ πάνω από άλλους. Και μετά υπάρχει και η μεσαία θέση. Ίσως η πιο δύσκολη θέση μέσα στο αεροπλάνο.

Δύο αγκώνες να παλεύουν για ένα μπράτσο, ένα μπουφάν που δεν χωράει, κι ένας άγνωστος που νομίζει ότι ο χώρος σου είναι κοινόχρηστος. Δεν υπάρχει χειρότερο. Κάπως έτσι γεννήθηκε στο TikTok μια νέα τάση με όνομα βγαλμένο από sitcom: το Check-In Chicken.

Όχι, δεν πρόκειται για delivery στο gate, αλλά για ένα από τα πιο ριψοκίνδυνα hacks που υπόσχονται καλύτερη θέση χωρίς να πληρώσεις ούτε ευρώ παραπάνω. Η λογική του είναι απλή, αλλά και εντελώς παράλογη: κάνε check-in όσο πιο αργά γίνεται. Όχι πρώτος, όχι αμέσως μόλις ανοίξει το σύστημα, αλλά στο όριο του πανικού.

Ο λόγος; Οι αεροπορικές χαμηλού κόστους έχουν βρει το τέλειο κόλπο για να σε κάνουν να πληρώσεις. Όσοι κάνουν check-in νωρίς, παίρνουν τις «αδιάφορες» θέσεις: πίσω σειρές, μεσαίες, χωρισμένες παρέες. Έτσι αυξάνεται η πίεση και αρχίζεις να σκέφτεσαι: «ε, ας δώσω 10 ευρώ να κάτσω ανθρώπινα».

Μόνο που αν περιμένεις μέχρι τελευταία στιγμή, μπορεί να σου κάτσει το λαχείο. Οι «premium» θέσεις, αυτές με άνεση, έξοδο κινδύνου, ή απλώς λίγο παραπάνω χώρο για τα γόνατα, συχνά μένουν άδειες, γιατί κανείς δεν τις έχει αγοράσει. Κι εκεί, ο υπομονετικός ταξιδιώτης κάνει την κίνηση-ματ: check-in στο παρά πέντε και boom, αναβάθμιση χωρίς να πληρώσει.

Φυσικά, το κόλπο έχει ρίσκο. Αν καθυστερήσεις υπερβολικά, μπορεί να βρεθείς στο χειρότερο σημείο του αεροπλάνου. Είναι ένα παιχνίδι νεύρων: refresh ξανά και ξανά, ακύρωση, ξαναπροσπάθεια, και ένα μικρό στομάχι κόμπος κάθε φορά που φορτώνει ο χάρτης θέσεων. Μερικές φορές κερδίζεις μια θέση με θέα. Άλλες φορές, μένεις στη μέση και υπόσχεσαι ότι «την επόμενη φορά θα πληρώσω κανονικά».

Το Check-In Chicken δεν είναι για όλους. Θέλει ψυχραιμία, ευελιξία και διάθεση να ρισκάρεις. Για τους solo ταξιδιώτες ή τα ζευγάρια που δεν τους πειράζει να καθίσουν χωριστά, μπορεί να είναι το πιο fun travel game πριν την απογείωση. Για οικογένειες με παιδιά; Μάλλον εφιάλτης. Και για όσους αγχώνονται εύκολα, ας το αφήσουν καλύτερα στους TikTokers που απολαμβάνουν το χάος.

