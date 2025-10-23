«Είμαι ο Δήμαρχος»: Η απάντηση του Γ. Τομπούλογλου όταν έκλεισε με το όχημά του αυτοκίνητο ΑμεΑ

Κάτοικοι της Νέας Φιλαδέλφειας καταγγέλλουν τον Δήμαρχο, Γιάννη Τομπούλογλου, για τη συμπεριφορά του όταν του ζήτησαν να μετακινήσει το όχημά του, καθώς εμπόδιζε διέλευση/πρόσβαση ΑμεΑ.

Σύμφωνα με την εκπομπή «LIVE YOU» του ΣΚΑΪ, ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας, Γιάννης Τομπούλογλου, βρέθηκε στο επίκεντρο, όταν με το όχημά του έκλεισε τρία αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα σε θέσεις ΑμεΑ. Όταν λοιπόν χρειάστηκε ένας εξ αυτών να αποχωρήσει, δεν μπόρεσε καθώς ο κ. Τομπούλογλου είχε παρκάρει ακριβώς πίσω τους.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, το σημείο δεν είναι χωροθετημένο για ΑμεΑ, αλλά αυτό για το οποίο εγκαλείται είναι ο αντίλογος με τον οποίο επέλεξε να απαντήσει στον κ. Βενετσιάνο, ο οποίος ήθελε να αποχωρήσει από το σημείο και ο οποίος αναφέρεται στο θέμα με χαρακτηριστικές λεπτομέρειες στο παρακάτω βίντεο...

Η δράση του Δήμου για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα

Όλα αυτά συνέβησαν μόλις λίγες ημέρες μετά τη δράση ευαισθητοποίησης του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας σχετικά με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα.

Στην ενημέρωσή του ο Δήμος ανέφερε ότι «η προστασία και η ενημέρωση των πολιτών για ζητήματα που αγγίζουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής τους αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για τον Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας. Στο πλαίσιο αυτό, και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δημάρχου Γιάννη Τομπούλογλου, υλοποιούνται πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθησίας και του σεβασμού στον δημόσιο χώρο.

Την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Η εκδήλωση είχε ως στόχο την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και την ανάδειξη της ανάγκης για προσβάσιμους και ασφαλείς δρόμους για όλους - άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους, γονείς με καρότσια και παιδιά.

Κατά τη διάρκεια της δράσης πραγματοποιήθηκε συμβολική πορεία ενημέρωσης σχετικά με τη σημασία της σωστής στάθμευσης, ενώ διανεμήθηκε έντυπο υλικό με το μήνυμα: Σεβασμός στον δημόσιο χώρο – Σεβασμός στον άνθρωπο.

Η εικόνα ενός αυτοκινήτου που εμποδίζει τη διέλευση σε ένα πεζοδρόμιο μπορεί να σημαίνει πολλά: ένα άτομο με αναπηρία που δεν μπορεί να περάσει, μια μητέρα με καρότσι που αναγκάζεται να κατέβει στο δρόμο, έναν ηλικιωμένο που δυσκολεύεται να κινηθεί ή ένα παιδί που καθυστερεί να φτάσει στο σχολείο του».

