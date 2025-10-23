Τελικά τι ομάδα ήταν ο Διονύσης Σαββόπουλος; (vid)

Τα τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου έγιναν συνθήματα στα γήπεδα της Ελλάδας (και όχι μόνο) παρότι ο ίδιος σπάνια μιλούσε για τα οπαδικά του συναισθήματα.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος έφυγε από τη ζωή την Τρίτη (21/10) στα 81 του χρόνια αφήνοντας τεράστια πολιτιστική παρακαταθήκη με το μουσικό του έργο, το οποίο ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 1960.

Ο «Νιόνιος» όλων των Ελλήνων όμως, έγινε ταυτόσημο με τον φίλαθλο κόσμο της χώρας, αφού τα τραγούδια του έγιναν συνθήματα για τις περισσότερες ομάδες, χωρίς πάντως ο ίδιος να επιδιώξει κάτι τέτοιο.

Η ομάδα που υποστήριζε ο Σαββόπουλος

Ο Διονύσης Σαββόπουλος άλλωστε, όπως είχε παραδεχθεί δεν είχε πάει ποτέ στη ζωή του σε κερκίδα διότι τον ενοχλούσε η νοοτροπία κάποιων οπαδών. Σε μια συνέντευξή του το 2016 στο «ΒΗΜΑ», ο Έλληνας τραγουδοποιός είχε αποκαλύψει ότι είναι υποστηρικτής του ΠΑΟΚ.

Εξάλλου, είχε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη και έμεινε εκεί ως τα 19 του όταν αποφάσισε να εγκαταλείψει τη Νομική Σχολή για να μετακομίσει στην Αθήνα και να ασχοληθεί με το τραγούδι.

«Ναι! Και είμαι περήφανος που με τραγουδούν, ακόμη και αν δεν έχω πατήσει ποτέ μου σε κερκίδα» και στη συνέχεια στην ερώτηση τι ομάδα είναι απάντησε: «ΠΑΟΚ! Αλλά δεν έχω πάει ποτέ μου στο γήπεδο και με ενοχλεί όχι το άθλημα, οι οπαδοί, αυτοί που δεν θα έχουν αντίρρηση να κερδίσουν χωρίς καν να γίνει ο αγώνας. Εν τούτοις, τουλάχιστον πέντε τραγούδια μου ακούγονται παραφρασμένα στα γήπεδα. Μου αρέσει αυτό», είχε πει στη συνέντευξή του.

Τα τραγούδια του που έγιναν συνθήματα

Παρότι όπως παραδέχθηκε, δεν είχε ιδιαίτερη επαφή με τα γήπεδα, πολλά από τα τραγούδια του έγιναν αγαπημένα συνθήματα της κερκίδας. Μερικά από αυτά που ακούγονται ακόμα και σήμερα σε όλες τις κερκίδες της χώρας είναι η «Συννεφούλα», «Ας κρατήσουν οι χοροί», «Ντιρλαντά», «Σαν τον Καραγκιόζη».

Συννεφούλα (από τον δίσκο «Το περιβόλι του τρελλού»)

Ας κρατήσουν οι χοροί (από τον δίσκο «Τραπεζάκια έξω»)

Ντιρλαντά (από τον δίσκο «Το περιβόλι του τρελλού»)

Σαν τον Καραγκιόζη (από τον δίσκο «10 χρόνια κομμάτια»)

