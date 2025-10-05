Οι πολιτείες των «χρυσοθήρων»: Οι πέντε περιοχές που το χρήμα υπερτερεί της αγάπης

Έρευνα στις ΗΠΑ αποκαλύπτει τις πέντε πολιτείες με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση «χρυσοθήρων». Πρωταθλήτριες αναδείχθηκαν η Φλόριντα και η Νεβάδα, όπου το φλερτ συνδέεται στενά με την πολυτέλεια και το χρήμα.

Αν βγαίνεις ραντεβού στη Φλόριντα ή τη Νεβάδα, ίσως χρειαστεί να κρατάς... γερά το πορτοφόλι σου. Νέα μελέτη έδειξε ότι στις δύο αυτές πολιτείες είναι πιο πιθανό να γνωρίσεις κάποιον που ενδιαφέρεται περισσότερο για τα οικονομικά σου παρά για την καρδιά σου.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από την εφαρμογή συμβουλευτικής διαζυγίων SplitUp, κατέταξε τη Φλόριντα και τη Νεβάδα στην κορυφή του λεγόμενου «Δείκτη Χρυσοθήρων», με βαθμολογία 8,24 στα 10. Στη συνέχεια ακολουθούν το Τέξας (8,23), η Καλιφόρνια (8,07) και η Νέα Υόρκη (8,04), συμπληρώνοντας την πεντάδα των πολιτειών όπου ο έρωτας και ο πλούτος φαίνεται να συμβαδίζουν.

Πώς δημιουργήθηκε η κατάταξη: Οι παράμετροι που έφεραν το τελικό αποτέλεσμα

Οι ερευνητές ανέλυσαν πληθώρα παραμέτρων, όπως τον αριθμό εκατομμυριούχων και δισεκατομμυριούχων ανά κάτοικο, τη συχνότητα των αναζητήσεων στη Google για όρους όπως «sugar daddy», «παντρευτείτε πλούσιο» ή «sugar baby», καθώς και στοιχεία από εφαρμογές γνωριμιών σχετικά με τις προτιμήσεις των χρηστών.

Λήφθηκαν επίσης υπόψη το μέσο εισόδημα, το κόστος ζωής και η γενικότερη κουλτούρα σχέσεων κάθε πολιτείας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, υπάρχει σαφής τάση σε ορισμένες περιοχές των ΗΠΑ, η αγάπη και η πολυτέλεια να πηγαίνουν χέρι-χέρι.

«Συναλλακτικό» φλερτ σε Μαϊάμι και Λας Βέγκας

Ο γνωστός προξενητής Μπλέιν Άντερσον, μιλώντας στη New York Post, σχολίασε: «Αν έφτιαχνα τη δική μου λίστα, θα έβαζα ακριβώς τις ίδιες πολιτείες». Όπως εξήγησε, η Φλόριντα και η Νεβάδα έχουν συνδεθεί εδώ και χρόνια με πιο «συναλλακτικές» κουλτούρες γνωριμιών, ειδικά στο Μαϊάμι και το Λας Βέγκας.

«Έχω πελάτες που μου έχουν πει ότι στα πρώτα ραντεβού έχουν ακούσει φράσεις όπως "ψάχνω κάποιον που θα πληρώνει το νοίκι μου"», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ειδικός σε θέματα σχέσεων Emyli Lovz, συνιδρύτρια της πλατφόρμας emlovz, εξήγησε πως οι πολιτείες αυτές συνδυάζουν υψηλή συγκέντρωση πλούτου με έντονο lifestyle, γεγονός που κάνει τη γραμμή ανάμεσα στην αγάπη και τη φιλοδοξία όλο και πιο θολή.

«Όταν το χρήμα και η πολυτέλεια είναι τόσο ορατά γύρω σου, από πολυτελή αυτοκίνητα και exclusive κλαμπ μέχρι designer ρούχα, η αναζήτηση συντρόφου συχνά γίνεται οικονομικό παιχνίδι», πρόσθεσε.

Πόλεις-επίκεντρα και αντίθετες περιπτώσεις

Η μελέτη εντόπισε το Μαϊάμι και το Λας Βέγκας ως «επίκεντρα» αυτού που ο Άντερσον ονομάζει financially-incentivized dating, δηλαδή γνωριμίες με οικονομικά κίνητρα. Αντίστοιχα, μεγάλες πόλεις όπως το Ντάλας και το Χιούστον φιλοξενούν πληθυσμούς εκατομμυριούχων και σκηνές γνωριμιών όπου η επιτυχία και η ευημερία παίζουν σημαντικό ρόλο.

Η Καλιφόρνια, στην τέταρτη θέση, έχει τον μεγαλύτερο αριθμό δισεκατομμυριούχων από κάθε άλλη πολιτεία, ενώ η Νέα Υόρκη χαρακτηρίζεται από κουλτούρα γνωριμιών που εκτιμά την φιλοδοξία, τη δύναμη και το υψηλό εισόδημα ως ελκυστικά στοιχεία.

Όπου η αγάπη προηγείται του χρήματος

Παρά τη συζήτηση γύρω από τον όρο «χρυσοθήρας», οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το φαινόμενο δεν σχετίζεται πάντα με εκμετάλλευση αλλά με πρόθεση. Σε ορισμένες περιοχές της Αμερικής, το να αναζητά κανείς οικονομική σταθερότητα μέσω μιας σχέσης θεωρείται απλώς ρεαλισμός.

Στον αντίποδα, οι πέντε πολιτείες όπου οι κάτοικοι δίνουν τη μικρότερη σημασία στον πλούτο του συντρόφου τους είναι το Μέιν, το Γουαϊόμινγκ, η Μοντάνα, η Νεμπράσκα και το Βερμόντ. Πρόκειται για περιοχές με πιο ήπιους ρυθμούς ζωής, αγροτικό χαρακτήρα και περιορισμένη παρουσία υπερπλούσιων κατοίκων, εκεί όπου ο ρομαντισμός προηγείται του τραπεζικού λογαριασμού.

