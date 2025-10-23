Παρουσιάστηκε η μικρότερη μπύρα στον κόσμο: Το μπουκαλάκι είναι όσο ένας κόκκος ρυζιού (vid)

Η δανέζικη ζυθοποιία Carlsberg δημιούργησε τη μικρότερη μπύρα στον κόσμο, ένα μπουκαλάκι σε μέγεθος κόκκου ρυζιού, με σκοπό να προωθήσει το μήνυμα της υπεύθυνης κατανάλωσης αλκοόλ.

Η Carlsberg αποκάλυψε την πιο μικρή μπύρα στον κόσμο, ένα μπουκάλι μήκους μόλις 12 χιλιοστών, που χωρά 0,005 εκατοστόλιτρα μπύρας χωρίς αλκοόλ. Το μικροσκοπικό μπουκάλι παρουσιάστηκε στο κέντρο της Στοκχόλμης, όπου πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να το δει από κοντά.

«Ήταν κάτι εξαιρετικά μικρό και χαριτωμένο, και αυτό μας βοήθησε να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για τη σημασία της υπεύθυνης κατανάλωσης», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Carlsberg, Κάσπερ Ντάνιελσον.

Η λογική πίσω από το λανσάρισμα του μίνι μπουκαλιού μπύρας

Το μπουκάλι-μινιατούρα φιλοτεχνήθηκε από την καλλιτέχνιδα Άσα Στραντ, γνωστή για τα έργα μικρογλυπτικής της: «Είναι η πιο μικρή μπύρα του κόσμου, όχι μόνο της Σουηδίας», τόνισε ο Ντάνιελσον.

Η Carlsberg, που διαθέτει επίσης μάρκες όπως Tuborg, Kronenbourg και Brooklyn, επεκτείνει συνεχώς τη σειρά των μη αλκοολούχων ποτών της, ειδικά μετά την εξαγορά της βρετανικής εταιρείας Britvic.

Ο Ντάνιελσον σημείωσε πως το μήνυμα της υπεύθυνης κατανάλωσης είναι δύσκολο να περάσει στους καταναλωτές, αλλά η εταιρεία το υπηρετεί με συνέπεια: «Λανσάραμε την πρώτη μπύρα χωρίς αλκοόλ το 2006 και σήμερα διαθέτουμε 16 διαφορετικές επιλογές στη σουηδική αγορά, που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 10% των συνολικών μας πωλήσεων».

Η άνοδος της μπύρας χωρίς αλκοόλ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Carlsberg, οι πωλήσεις μη αλκοολούχων μπυρών αυξήθηκαν κατά 12% το πρώτο εξάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας τη στροφή των καταναλωτών σε πιο ισορροπημένες επιλογές.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπενθυμίζει πως ένας θάνατος στους 11 στην Ευρώπη σχετίζεται με την κατανάλωση αλκοόλ, κάτι που κάνει το μήνυμα της Carlsberg πιο επίκαιρο από ποτέ.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ