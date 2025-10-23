Πώς ο νεότερος δισεκατομμυριούχος στον κόσμο για τον οποίο πιθανότατα δεν έχετε ακούσει τίποτα έκανε περιουσία 5.7 δισ. δολαρίων

Ο νεότερος δισεκατομμυριούχος στον κόσμο είναι μόλις 20 ετών και έχει περιουσία 5,7 δισ. δολαρίων. Ποιος είναι ο μυστηριώδης Γιοχάνες φον Μπάουμπαχ και πώς κληρονόμησε μια από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές αυτοκρατορίες της Ευρώπης.

Ονομάζεται Γιοχάνες φον Μπάουμπαχ, είναι μόλις 20 ετών και, παρότι το όνομά του ελάχιστοι το γνωρίζουν, θεωρείται πλέον ο νεότερος δισεκατομμυριούχος στον κόσμο.

Ο νεαρός Γερμανός κληρονόμος διαθέτει περιουσία που αγγίζει τα 5,7 δισεκατομμύρια δολάρια, χάρη στο μερίδιο της οικογένειάς του στη φαρμακευτική κολοσσιαία εταιρεία Boehringer Ingelheim.

Σε έναν κόσμο όπου οι περισσότεροι δισεκατομμυριούχοι είναι μεταξύ 50 και 80 ετών, το να φτάσει κανείς σε αυτά τα οικονομικά ύψη πριν καν ολοκληρώσει τις σπουδές του αποτελεί σπάνιο φαινόμενο. Σύμφωνα με το Forbes, μόλις 21 άτομα κάτω των 30 ετών σε όλο τον κόσμο ανήκουν στη λίστα των δισεκατομμυριούχων, ενώ μόνο δύο εξ αυτών έχουν χτίσει την περιουσία τους από το μηδέν.

Οι εξαιρέσεις είναι ο 29χρονος Αυστραλός Εντ Κρέιβεν, συνιδρυτής του διαδικτυακού καζίνο Stake.com, και ο 28χρονος Αμερικανός Αλεξάντερ Γουάνγκ, που δημιούργησε την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Scale AI. Όλοι οι υπόλοιποι -όπως και ο Γιοχάνες φον Μπάουμπαχ- είναι κληρονόμοι τεράστιων οικογενειακών περιουσιών.

Η κληρονομιά μιας φαρμακευτικής αυτοκρατορίας

Ο Γιοχάνες είναι το νεότερο από τα τέσσερα αδέλφια της οικογένειας von Baumbach (οι υπόλοιποι 24, 26 και 27 ετών). Όλα κατέχουν ισόποσα μερίδια στην Boehringer Ingelheim, καθένα από τα οποία αποτιμάται περίπου στα 5,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Παρά τον τεράστιο πλούτο, τα μέλη της οικογένειας φημίζονται για τη διακριτικότητά τους και σπάνια εμφανίζονται δημοσίως ή παραχωρούν συνεντεύξεις.

Η εταιρεία Boehringer Ingelheim, με έδρα το Ingelheim am Rhein της Γερμανίας, ιδρύθηκε το 1885 από τον Άλμπερτ Μπέρινγκερ και παραμένει μέχρι σήμερα η μεγαλύτερη ιδιωτική φαρμακευτική εταιρεία στον κόσμο. Από το 2015, στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου βρίσκεται ο θείος των τεσσάρων αδελφών, Χούμπερτους φον Μπάουμπαχ.

Η επιχείρηση έχει μακρά ιστορία και παρουσία σε πάνω από 130 χώρες, αναπτύσσοντας θεραπείες για αναπνευστικά νοσήματα, διαβήτη τύπου 2 και καρδιαγγειακές παθήσεις, καθώς και πρωτοποριακά αντιπηκτικά φάρμακα. Παράλληλα, το τμήμα Υγείας των Ζώων της Boehringer Ingelheim είναι κορυφαίο στην κτηνιατρική έρευνα και παραγωγή εμβολίων, φαρμάκων και παρασιτοκτόνων για κατοικίδια και ζώα εκτροφής.

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Ελάχιστα είναι γνωστά για την προσωπική ζωή του Γιοχάνες φον Μπάουμπαχ. Σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, ο νεαρός δισεκατομμυριούχος ζει στην Αυστρία και ασχολείται με το σκι, χωρίς να έχει μέχρι στιγμής ενεργό ρόλο στις επιχειρήσεις της οικογένειας.

Η οικογένεια von Baumbach έχει χτίσει την περιουσία της μεθοδικά και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επενδύοντας σε μακροχρόνια έρευνα, φαρμακευτική καινοτομία και κοινωνικά υπεύθυνη ανάπτυξη.

Ο χάρτης των νέων δισεκατομμυριούχων

Η ιστορία του Γιοχάνες φον Μπάουμπαχ φωτίζει μια ενδιαφέρουσα πτυχή της παγκόσμιας οικονομικής ελίτ: οι περισσότεροι νέοι δισεκατομμυριούχοι δεν δημιουργούν τον πλούτο τους, αλλά τον κληρονομούν. Μόνο μια μικρή μειοψηφία, όπως ο Κρέιβεν και ο Γουάνγκ, αποτελούν παραδείγματα αυτοδημιούργητης επιτυχίας στη νέα ψηφιακή οικονομία.

Την ίδια στιγμή, στην κορυφή της λίστας των πλουσιότερων ανθρώπων του πλανήτη παραμένει ο Ίλον Μασκ, με περιουσία που εκτιμάται σε 477,4 δισεκατομμύρια δολάρια, χάρη στα μερίδιά του στην Tesla και τη SpaceX.

Ο νεαρός φον Μπάουμπαχ ίσως να μη γίνει ποτέ τόσο γνωστός όσο ο Μασκ, όμως η περίπτωση του θυμίζει ότι σε ορισμένες οικογένειες, η οικονομική δύναμη μεταβιβάζεται όπως ένα επώνυμο - από γενιά σε γενιά, χωρίς τυμπανοκρουσίες.

