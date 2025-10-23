Οι λάτρεις του τυριού δηλώνουν πως θα γίνουν vegan μετά την αποκάλυψη για το πώς φτιάχνεται η παρμεζάνα (vid)

Αν πίστευες ότι το πιο δύσκολο κομμάτι του να γίνεις vegan είναι να κόψεις το τυρί, μάλλον δεν έχεις ακούσει ποτέ πώς φτιάχνεται η παρμεζάνα.

H παρμεζάνα θεωρείται ένα από τα πιο αγαπημένα τυριά στον κόσμο. Ούτως η άλλως, ποιος μπορεί να φανταστεί μακαρόνια χωρίς λίγο φρεσκοτριμμένη παρμεζάνα από πάνω;

Κι όμως, όσοι ανακάλυψαν πώς ακριβώς φτιάχνεται, δηλώνουν έτοιμοι να κόψουν για πάντα τα ζωικά προϊόντα.

Ο τρόπος παρασκευής της παρμεζάνας: Το σημείο που οι περισσότεροι… χάνουν την όρεξή τους

Όλα ξεκινούν από φρέσκο, ωμό αγελαδινό γάλα, συλλεγμένο από δύο αρμέγματα, πρωί και βράδυ. Το βραδινό γάλα μερικώς αποβουτυρώνεται, αναμειγνύεται με το πρωινό και στη συνέχεια θερμαίνεται σε μεγάλα χάλκινα καζάνια στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Για να ξεκινήσει η ζύμωση, προστίθεται μέρος από την παρτίδα της προηγούμενης ημέρας.

Μέχρι εδώ όλα φαίνονται φυσιολογικά, μέχρι να προστεθεί το πιο αμφιλεγόμενο συστατικό... η πυτιά. Η πυτιά λαμβάνεται από την εσωτερική μεμβράνη του στομαχιού νεαρών μοσχαριών, ηλικίας συνήθως κάτω των 30 ημερών, τα οποία έχουν τραφεί μόνο με γάλα.

Αν και τα ζώα δεν σφάζονται αποκλειστικά για την πυτιά, αλλά για το κρέας τους, το στομάχι τους χρησιμοποιείται ως παραπροϊόν. Αυτή η αποκάλυψη έχει κάνει πολλούς να δηλώνουν πως δεν μπορούν πλέον να απολαύσουν το αγαπημένο τους τυρί με «καθαρή συνείδηση».

Αφού προστεθεί η πυτιά, το μείγμα πήζει και δημιουργεί ένα πηχτό «τυρόπηγμα», το οποίο κόβεται σε κόκκους μεγέθους ρυζιού και θερμαίνεται μέχρι τους 55 βαθμούς για να αποβληθεί η υγρασία.

Στη συνέχεια, η μάζα του τυριού συλλέγεται, τυλίγεται σε λινό πανί, τοποθετείται σε στρογγυλά καλούπια και πιέζεται επανειλημμένα για μερικές ημέρες. Το τυρί βυθίζεται σε άλμη για περίπου 20 με 25 ημέρες και στη συνέχεια μεταφέρεται σε χώρους ωρίμανσης, όπου παραμένει για ένα έως τρία χρόνια πριν καταλήξει στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

«Δεν θα ξαναφάω ποτέ παρμεζάνα»

Μετά από όλα αυτά, δεν είναι περίεργο που αρκετοί χρήστες στα social media δηλώνουν συγκλονισμένοι: «Σήμερα έμαθα ότι το παρμεζάνα φτιάχνεται με ένζυμο από το στομάχι μωρού μοσχαριού και πραγματικά θέλω να κλάψω. Νομίζω ήρθε η ώρα να γίνω vegan», έγραψε μία χρήστης στο X.

Άλλος πρόσθεσε: «Χρησιμοποιούν κάτι που λέγεται πυτιά, το οποίο προέρχεται από το στομάχι του μοσχαριού και φυσικά πρέπει να είναι νεκρό. Είμαι τόσο λυπημένος».

