ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις 37 συλλήψεις (vid)

Επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σχετικά με τις 37 συλλήψεις για τις παράνομες χρηματοδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στην έκδοση επίσημης ανακοίνωσης αναφορικά με τις 37 συλλήψεις που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα, στο πλαίσιο έρευνας για παράνομες χρηματοδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση οι συλλήψεις συνδέονται με ένα οργανωμένο κύκλωμα, το οποίο είχε καταφέρει να αποσπάσει παράνομα χρηματικά ποσά, εκμεταλλευόμενο το σύστημα των αγροτικών ενισχύσεων. Η έρευνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετούς μήνες, αποκαλύπτει μια ευρεία εγκληματική δραστηριότητα με εμπλεκόμενους εκατοντάδες υπόπτους και παράνομα έσοδα που εκτιμώνται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Η υπόθεση έχει τεθεί υπό τη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ήδη από το περασμένο καλοκαίρι, η οποία και είχε δώσει εντολή για την έναρξη προκαταρκτικής έρευνας. Οι συλλήψεις από τις ελληνικές Αρχές, και συγκεκριμένα από την Οικονομική Αστυνομία, αποτελούν ουσιαστική εξέλιξη στην υπόθεση που αποκαλύπτει ένα καλά οργανωμένο δίκτυο απάτης σε βάρος των ευρωπαϊκών πόρων.

Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

«Σε έρευνα που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα (Ελλάδα), εντοπίστηκε μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε συστηματικό σχέδιο απάτης μεγάλης κλίμακας με επιδοτήσεις και δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σήμερα, συνελήφθησαν 37 ύποπτοι και πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε όλη τη χώρα.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι, τουλάχιστον από το 2018, η ομάδα πιστεύεται ότι δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα, με σαφή ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή δραστηριότητα μέχρι σήμερα. Φέρεται να εκμεταλλεύτηκαν διαδικαστικά κενά στην υποβολή Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης - EAE) στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ, χρησιμοποιώντας πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα για να διεκδικήσουν γεωργικές επιδοτήσεις από τον Ελληνικό Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικής Βοήθειας Προσανατολισμού και Εγγύησης (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

Τα μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας είναι επίσης ύποπτα για δόλια δήλωση γεωργικών εκτάσεων και βοσκοτόπων που δεν τους ανήκαν ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Φέρεται να διόγκωσαν τον αριθμό των ζώων για να αυξήσουν τα δικαιώματά τους σε επιδοτήσεις. Για να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των εσόδων, πιστεύεται ότι οι ύποπτοι εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια, διοχέτευσαν τα χρήματα μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών και τα ανακάτεψαν με νόμιμο εισόδημα. Μέρος των υπεξαιρεθέντων χρημάτων φέρεται να δαπανήθηκε σε είδη πολυτελείας, ταξίδια και οχήματα, για να συγκαλύψουν τα χρήματα ως νόμιμα περιουσιακά στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας, 324 άτομα ταυτοποιήθηκαν ως δικαιούχοι επιδοτήσεων, προκαλώντας ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Από αυτά, 42 πιστεύεται ότι εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση και θεωρούνται νυν μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας. Οι περισσότεροι από αυτούς φαίνεται να μην έχουν καμία πραγματική σχέση με τη γεωργία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συμμετοχή τους χρησίμευσε αποκλειστικά για να διευκολύνει την απάτη.

Οι έρευνες έγιναν με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Καταπολέμησης του Οργανωμένου Εγκλήματος, του τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και του Τμήματος αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης.

Τα μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που αφορούν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εφαρμόζονται από την Ελληνική Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών.

Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα μέχρι αποδείξεως του εναντίου τους στα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ».

