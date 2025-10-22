Ο λόγος που δεν θα φας ποτέ ξανά παγωτό μηχανής: Τι κρύβεται μέσα στα παρασκευαστήρια (vid)

Βίντεο που δείχνει πώς μοιάζουν εσωτερικά οι μηχανές παγωτού τύπου soft έχει προκαλέσει αποστροφή στους χρήστες, κάνοντάς τους να δηλώνουν πως δεν θα ξαναφάνε ποτέ.

Το soft serve παγωτό ή αλλιώς παγωτό μηχανής, η χαρακτηριστική «μαλακή» εκδοχή που βγαίνει απευθείας από μηχανή, πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία του 1930 και έκτοτε έχει γίνει παγκόσμιο αγαπημένο γλυκό. Παρασκευάζεται από γάλα, κρέμα και ζάχαρη, τα οποία παγώνουν ενώ αναδεύονται συνεχώς μέσα σε ειδικές μηχανές.

Όπως εξηγεί το America's Test Kitchen, η διαδικασία φαίνεται απλή: «Η βάση του παγωτού διατηρείται λίγο πάνω από το μηδέν και, όταν χρειάζεται, αναμειγνύεται με αέρα και παγώνει στους -4°C, πριν σερβιριστεί κατευθείαν στο χωνάκι». Όμως, η πραγματικότητα στο εσωτερικό ορισμένων μηχανών φαίνεται να είναι… λιγότερο γλυκιά.

Τι αποκάλυψε έρευνα για το παγωτό μηχανές και προκάλεσε τον αποτροπιασμό του κόσμου;

Μια έρευνα του Inside Edition πριν από μερικά χρόνια εξέτασε 40 δείγματα παγωτού μηχανής από διάφορα σημεία της Νέας Υόρκης. Το αποτέλεσμα; 8 από αυτά περιείχαν υψηλά επίπεδα βακτηρίων coliform,ενός δείκτη που υποδηλώνει κακή υγιεινή κατά τον καθαρισμό του εξοπλισμού.

Αν και το συγκεκριμένο βακτήριο δεν προκαλεί απαραίτητα ασθένεια, θεωρείται ένδειξη ότι οι κανόνες καθαρισμού δεν τηρούνται όπως πρέπει.

Οι αποκαλύψεις από εργαζόμενο στα McDonald's

Η συζήτηση για την καθαριότητα των μηχανών φούντωσε όταν ένας εργαζόμενος των McDonald's στη Λουιζιάνα ανάρτησε φωτογραφίες από το εσωτερικό μιας μηχανής παγωτού, δείχνοντας ένα εντελώς βρόμικο δίσκο αποστράγγισης.

«Αυτό βγήκε από τη μηχανή παγωτού των McDonald's, για όσους αναρωτιούνται», έγραψε. «Ωραίο και… βρώμικο». Η εταιρεία τότε εξέδωσε ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο εξάρτημα δεν έρχεται σε επαφή με το φαγητό και καθαρίζεται τακτικά όπως προβλέπεται.

Έντονες αντιδράσεις: «Δεν ξανατρώω ποτέ παγωτό μηχανής»

Μετά τη δημοσίευση των φωτογραφιών και της έρευνας, τα social media πήραν φωτιά. Χρήστες σχολίαζαν με αηδία, γράφοντας: «Τώρα φοβάμαι να φάω οτιδήποτε ξανά», «να γιατί προτιμώ παγωτό σε μπάλα» και «όσο δεν με αρρωσταίνει, είμαι εντάξει, αλλά δεν θέλω να το βλέπω αυτό!», ήταν μερικά απ' τα σχόλια.

