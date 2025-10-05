Στα «κόκκινα» η κόντρα Άδωνι-Κωνσταντοπούλου: «Φαίνεται πως έχει ψυχικά θέματα» (vid)

Η κόντρα ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου καλά κρατεί... Μετά τις χθεσινές δηλώσεις που έκαναν, αμφότεροι προέβησαν και σήμερα σε σχόλιο που φουντώνει κι άλλο το κλίμα μεταξύ τους.

Η σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, επισκιάζοντας τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι για δικαίωση. Όσα ξεκίνησαν με βαριές εκφράσεις και αλληλοκατηγορίες μεταξύ του υπουργού Υγείας και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, αλλά και δικηγόρου του Ρούτσι.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε ευθέως τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι «επιτελεί ρόλο αποπροσανατολισμού και σπίλωσης του αγώνα των οικογενειών», με τον ίδιο να απαντά αποκαλώντας την «αρπακτικό της εξουσίας» και «σοβαρό πρόβλημα για την Ελληνική Δημοκρατία». Σε μία από τις πιο αιχμηρές του αναρτήσεις, ο κ. Γεωργιάδης κατηγόρησε την κ. Κωνσταντοπούλου για υποκρισία και εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου, αφήνοντας αιχμές για την αξιοπιστία της και για τη στάση της απέναντι στη Δικαιοσύνη.

Η @ZoeKonstant έχει στήσει ένα χυδαίο σκηνικό. Δεν με πειράζει καθόλου που με υβρίζει: «η Κυβέρνηση μέσα από ένα γελοίο πρόσωπο, έναν τιποτένιο της Κοινωνίας, ένα πολιτικό σκουλήκι…»…χαίρομαι να σας πω την αλήθεια, που για άλλη μία φορά, όπως έχω κάνει και στο παρελθόν και με… pic.twitter.com/Z42Mj9lBsS — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 4, 2025

Στα «κόκκινα» και σήμερα η κόντρα Άδωνι-Κωνσταντοπούλου

Και σήμερα, ωστόσο, οι τόνοι δεν έπεσαν· με νέα τοποθέτησή τους συνεχίζουν τον πόλεμο δηλώσεων, σε ένα σκηνικό που τείνει να επισκιάσει την ουσία της υπόθεσης.

Σε εκπομπή του Action24, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στα χθεσινά λεγόμενα της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας: «Μου προκαλεί μεγάλη ευχαρίστηση που με αποκάλεσε η Κωνσταντοπούλου ''τιποτένιο σκουλήκι'', δεν μπορώ να σταματήσω να γελάω. Μιλάμε για κωμωδία, δηλώνει πως έχει ψυχικά θέματα».

Από το Σύνταγμα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κρατώντας τον Πάνο Ρούτσι, που βρίσκεται στην 21η μέρα απεργίας πείνας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση προς την κυβέρνηση, στοχοποιώντας, ξανά, τον Άδωνι Γεωργιάδη: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει βάλει έναν τιποτένιο, ένα γελοίο πρόσωπο, ένα πολιτικό σκουλήκι, τον κύριο Γεωργιάδη, για να ποδοπατάει τον αγώνα αυτού του χαροκαμένου πατέρα».

